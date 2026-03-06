В сеть попали изображения игровой карты мира Crimson Desert

В новом обзоре предстоящей игры Crimson Desert ютубер JorRaptor поделился впечатлениями от обширной карты мира, системы навыков и множества динамичных активностей, населяющих игровой мир. Игра начинается с кинематографического вступления, в котором игроки управляют главным героем, Клиффом, во время нападения на его группу враждебного клана, известного как Черные Медведи. По словам создателя контента, вступительная сцена длится около 15 минут, задавая тон масштабным сражениям и драматическим кат-сценам, прежде чем игроки окажутся в открытом мире.

Судя по впечатлениям от игрового процесса, карта мира состоит из двух отдельных уровней. Основной уровень — это обширный открытый мир, полный боевых столкновений, заданий и возможностей для исследования. Над ним парят таинственные небесные острова, соединённые с загадочной Бездной. Эти возвышенные области предлагают игровой процесс, ориентированный на решение головоломок, и, похоже, играют важную роль в сюжете. Каждая область будет занята различными фракциями, и выполнение заданий в этих областях повысит ваш ранг лояльности.

Во время исследования ютубер обнаружил карьер, полный врагов, и скрытого босса «бурильщика». Механический враг, оснащённый мощными буровыми атаками, требовал стратегического подхода для победы. Наградой стало необычное оружие — буровая рука, которую можно использовать как в бою, так и для добычи ресурсов. В открытом мире также встречаются случайные встречи. В ходе предварительного показа был показан один из таких случаев: вор украл деньги и попытался скрыться по улицам, что привело к спонтанной погоне. Хотя в мире присутствуют подобные непредсказуемые моменты, некоторые аспекты дизайна всё ещё напоминают онлайн-игры, где NPC остаются статичными, а не реагируют динамически на время суток или другие изменения.

Что касается системы навыков в Crimson Desert, то вместо традиционных классов персонажей Клифф эффективно объединяет несколько стилей игры в один класс. Игроки открывают способности через большое дерево навыков, предлагающее новые боевые приёмы, привязанные к различным комбинациям кнопок. Система поддерживает множество боевых стилей, включая рукопашные атаки, стрельбу из лука на расстоянии, воздушные приёмы и даже удивительно мощный путь рукопашного боя.

На досках объявлений в поселениях предлагаются контракты на поимку преступников. После обнаружения эти беглецы могут попытаться скрыться, заставляя игроков преследовать, задерживать и обезвреживать их, прежде чем доставить обратно в тюрьму. Игра также позволяет игрокам самим совершать преступления. Для кражи предметов требуется специальная маска, а угрозы гражданам или нападения на охранников могут быстро превратить весь город во враждебное место. Игроки, потерпевшие поражение после совершения преступлений, отправляются в тюрьму и теряют значительную часть внутриигровой валюты.