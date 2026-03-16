В сети обсуждают возможные проблемы версии Crimson Desert для PlayStation 5 из-за отсутствия геймплея перед релизом

Вокруг предстоящего релиза Crimson Desert возникли новые обсуждения. Игроки заметили, что до выхода проекта разработчики так и не показали геймплей версии для обычной PlayStation 5.

Дополнительные подробности появились после комментария одного из аналитиков Digital Foundry. Он подтвердил, что редакция получила доступ к игре только на PS5 Pro. Консоль была передана с уже установленной копией игры, а отдельного ключа или версии для установки на стандартную PS5 журналистам не предоставили.

Таким образом, все технические материалы, которые демонстрировались ранее, записывались исключительно на более мощной модели консоли. Проверить работу игры на обычной PlayStation 5 до релиза специалисты не смогли.

Ситуацию усугубили и сообщения игроков, которым удалось приобрести физические копии раньше официального старта продаж. По их словам, запустить игру непосредственно с диска невозможно — для начала требуется загрузить крупное обновление.

Отсутствие демонстрации версии для самой распространённой консоли и необходимость обязательного патча перед запуском вызвали волну обсуждений в сообществе. Многие считают странным, что один из самых ожидаемых проектов года не показали на базовой версии PlayStation 5 до релиза.

Разработчики из Pearl Abyss пока не давали подробных разъяснений по поводу этой ситуации. Между тем дискуссии среди игроков продолжаются, а вопросы о техническом состоянии версии для стандартной консоли остаются открытыми.