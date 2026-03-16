В сети оказался полный список достижений Crimson Desert, зашифрованный как древние свитки

Когда игра обещает огромный открытый мир с сотнями квестов, игроки подсознательно готовятся к внушительному списку достижений, описывающих сбор сотен перьев, зачистку всех бандитских лагерей и открытие каждой вышки. Но, судя по недавней утечке, авторы амбициозной южнокорейской RPG Crimson Desert решили не портить фанатам исследовательский азарт лишними спойлерами, превратив список трофеев в загадки.

На форуме Reddit в разделе игровых утечек был опубликован полный список достижений, который состоит всего из 35 трофеев, включая финальную "платину". Примечательно, что все описания намерено размыты, больше напоминая поэтические строки, нежели прямое руководство к действию в стиле ачивок Black Myth: Wukong.

Некоторые из них настольно расплывчаты... я видел смутные названия трофеев, но никогда не видел таких неопределенных описаний. Придется разгадывать как шарады

— комментируют утечку пользователи.

В списке отсутствуют четкие инструкции типа "Соберите 10 сундуков". Например, чтобы получить ачивку за мастерство копья, недостаточно просто взять его в руки — трофей описывает, как «весь мир будет благоговеть перед мастером-копейщиком». Впрочем, для трофихантеров такой вызов может оказаться даже интереснее.

Вот как выглядит этот список загадок, однако учтите официальные переводы названий могут отличаться в финальной русской локализации:

Pywel Legend (Платина) — Вы собрали все трофеи. Ваше имя будет отдаваться эхом в истории Пайвела...

Conqueror of the Abysses (Золото) — Исследование каждой бездны проникает глубоко в мир.

(Золото) — Каждая нить повествования Пайвела теперь складывается в цельную историю. Conqueror of the Abysses (Золото) — Исследование каждой бездны проникает глубоко в мир.

Expert Explorer (Золото) — Открытие каждого уголка Пайвела представляет весь континент в ясном свете.

Unvanquished Strategist (Золото) — Владение темпом битвы делает все поле вашим, позволяя его режиссировать.

Protector of Pailune (Серебро) — Свобода вернулась в Pailune после поражения Black Bears и Jackals.

Ultimate Hunter (Серебро) — Успех в различных охотах выковал охотника легендарной славы.

Natural Collector (Серебро) — Глубокое понимание природы Пайвела обогащает знание о жизни во всех землях.

Proud Returnee (Серебро) — Пройденные испытания проложили путь домой.

Pilgrim of Wonders (Серебро) — Скрытая красота Пайвела была раскрыта.

Puzzle Solver (Серебро) — Острая проницательность теперь проводит вас через любую загадку.

Lightbringer (Серебро) — Тень, выведенная к свету, восстановила забытые святилища.

Grand Collector of Arms (Серебро) — Все оружие мира теперь в ваших руках.

Tamer of Legends (Серебро) — Даже самые дикие лошади подчиняются вашему уверенному руководству.

True Gamer (Серебро) — Одержите победу в различных мини-играх, чтобы никакой вызов не смел вас смутить.

Novice Adventurer (Бронза) — Бесчисленные приключения ждут за горизонтом.

Master Camper (Бронза) — Теперь для вас и ваших товарищей готово надежное укрытие.

Maze Pathfinder (Бронза) — Даже самые запутанные пути не смогут вас сбить.

Conqueror of Spires (Бронза) — Подъем всё выше и выше открыл путь в небеса.

Navigator of the Stars (Бронза) — Созвездия, освещающие Пайвел, раскрыли свои тайны.

Master of Swords (Бронза) — Благодаря дисциплине и мастерству вы заслужили право зваться истинным мастером клинка.

Master of Shields (Бронза) — Ваша репутация мастера владения щитом разнеслась по всем землям.

Master of Bows (Бронза) — Стрелы, направляемые ветром, отражают мастерство в искусстве стрельбы.

Master of Spears (Бронза) — Все под небесами почитают вас как мастера копья.

Master of Two-Handed Weapons (Бронза) — Воины почитают вас за силу и точность при обращении с двуручным оружием.

Master of Artillery (Бронза) — Артиллерийское мастерство, отточенное практикой, делает ваших врагов лишь мерой эффективности.

Master of Rapiers (Бронза) — Мастерство рапиры создало имя, признанное далеко и повсюду.

Master of Firearms (Бронза) — Экспертиза в огнестрельном оружии держит головы врагов склонёнными в страхе.

Relentless Warrior (Бронза) — Непоколебимая решимость выковала силу, достойную безжалостного воина.

Battlefield Conqueror (Бронза) — Чувствуя ритм сражения, вы научились подчинять поле боя своей воле.

Brilliant Tactician (Бронза) — Вы успешно провели бесчисленное множество операций, умея читать ход сражения.

The Golden Merchant (Бронза) — Проницательная торговля и быстрые решения до краев наполнили вашу казну.

Beast Slayer (Бронза) — Вы победили зверей, принеся мир в Пайвел.

Shadowlord (Бронза) — Познание теневого мира достигло глубин, известных немногим.

Lord of Honor (Бронза) — Ваше имя чествуется во всех уголках этих земель.

Разгадывать ачивки фанатам предстоит уже скоро. Выход Crimson Desert ожидается 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Эмбарго на детальные обзоры от прессы спадает лишь за день до выхода, так что пока для самых нетерпеливых открыт только наш активно пополняемый раздел, где уже опубликована актуальная база руководств и советов.