В Steam открылась предзагрузка Crimson Desert

Как стало известно, в магазине Steam стартовала предзагрузка предстоящей экшен-RPG Crimson Desert. Размер предзагрузки составляет 95 ГБ, а в распакованном виде игра займет на диске 125 ГБ.

Crimson Desert обещает стать одной из самых масштабных RPG последних лет. Наемнику Клиффу предстоит отправиться в опасное путешествие по континенту Пайвел. Здесь царят жестокость и хаос, а над миром нависла угроза, требующая героического вмешательства.

Crimson Desert выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 20 марта 2026 года.

