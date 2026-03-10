Видео о жестоком избиении бандитки в Crimson Desert вызвало критику насилия над женщинами

За 10 дней до релиза амбициозной игры Crimson Desert в соцсетях разразился новый скандал. Причиной стал вирусный ролик блогера Dantics, который уже получил ранний доступ к игре от разработчиков. Блогер выполнял задание по поимке преступницы: герой догоняет женщину и несколько раз жестоко бьет ее по лицу, пока она умоляет прекратить. "Ударил на один раз больше, и связывать не понадобилось", - пошутил автор, после чего видео мгновенно разлетелось по Reddit, X и другим соцсетям, вызвав ожесточенные споры.

Ситуация обострилась после поста блогера MR.OBVIOUS, который с сарказмом написал: "Crimson Desert позволяет вам избивать женщин. Я должен немедленно предзаказать ее. Наконец-то игра, которая удовлетворяет потребности игроков". Эта фраза была воспринята многими как глумление.

Сторонники такой механики не видят проблемы, напоминая, что в играх вроде Skyrim, GTA или Red Dead Redemption 2 насилие над NPC обоих полов всегда было нормой. "Равные права - равные кулаки", - шутят они в мемах, отмечая, что убийства тысяч мужских персонажей никогда не вызывали паники. Стримерша Vara Dark поддержала эту позицию, призвав не защищать женских персонажей чрезмерно и нормализовать взрослые развлечения в вымышленных мирах.

Критики, напротив, усмотрели в этом "прославление насилия над женщинами". Блогеры Jay Plays Games и Zeal Gaming выразили беспокойство наличием "тревожных индивидов", радующихся возможности избивать женщин. Оппонентов обвиняют в двойных стандартах: они требуют разнообразия в играх, но запрещают равное обращение с персонажами, если дело касается насилия.

Скандал разгорелся в самый неподходящий для издателя момент. Crimson Desert позиционируется как флагманский проект Pearl Abyss, создателей популярной Black Desert. Игру называют одним из главных релизов года и даже "новым королем открытого мира" благодаря невероятной графике, проработанной физике и реалистичным реакциям NPC. Релиз запланирован на 20 марта для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Разработчики неоднократно подчеркивали, что мир игры живет по своим законам: преступления влекут за собой последствия - от тюремного срока до вражды с жителями. По иронии судьбы, именно эта особенность, которую так хвалили в превью, и стала камнем преткновения.