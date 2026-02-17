Все голоса персонажей Crimson Desert озвучены реальными актёрами

В ходе продолжительного интервью на YouTube-канале itmeJP Уилл Пауэр, отвечающий за маркетинг и связи с общественностью Pearl Abyss, рассказал подробности о содержании Crimson Desert. Ожидается, что игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК 19 марта 2026 года.

Помимо заявления об отсутствии микротранзакций в этом приключенческом экшене с открытым миром, Пауэр также подтвердил, что все голоса персонажей озвучены реальными актёрами. Южнокорейская студия не использовала искусственный интеллект для озвучивания.

Я не собираюсь критиковать другие игры, но все наши персонажи озвучены людьми. Я воздерживаюсь от утверждения, что у 100% NPC человеческие голоса, потому что, если это не так хотя бы для одного NPC, я не хочу, чтобы интернет обвинил меня во лжи. Но да, у всех главных NPC и персонажей в побочных квестах есть голоса актёров. В игре присутствует озвучка на разных языках.

На данный момент важно отметить, что Crimson Desert будет озвучена только на английском, корейском и упрощённом китайском языках. Текстовый перевод будет доступен на 14 разных языках, включая русский

Уилл Пауэр также объяснил, что понимает игроков, чьи языки не будут поддерживаться для озвучки. Он заявляет, что это «огромная задача», которая займёт много времени, учитывая амбициозность такого проекта, как Crimson Desert. Для добавления других языков будет необходим перенос игры.