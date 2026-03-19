Всего 1 настройка в Crimson Desert снижает FPS более чем в 2 раза

Опубликованы свежие результаты тестирования видеокарт в ролевом экшене Crimson Desert. В ходе детального анализа графических параметров выяснилось, что активация 1 дополнительной настройки способна обрушить итоговую производительность системы более чем в 2 раза даже на самых мощных флагманских решениях.

Речь идет об активации функции Reconstruction для видеокарт от компании NVIDIA и аналогичной технологии Regeneration для графических ускорителей от AMD. Согласно графикам, в разрешении 4K базовая максимальная настройка позволяет топовой видеокарте RTX 5090 выдавать 73 кадра в секунду. Однако после включения реконструкции этот показатель падает до 34 кадров.

Подобная картина с падением частоты кадров в 2 раза и более наблюдается абсолютно на всех протестированных видеокартах. Такая критическая потеря производительности делает использование данных технологий бессмысленным в нативном разрешении, вынуждая игроков обязательно активировать агрессивное масштабирование изображения для достижения минимально приемлемого игрового процесса.