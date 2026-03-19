Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 538 оценок

Всего 1 настройка в Crimson Desert снижает FPS более чем в 2 раза

Extor Menoger Extor Menoger

Опубликованы свежие результаты тестирования видеокарт в ролевом экшене Crimson Desert. В ходе детального анализа графических параметров выяснилось, что активация 1 дополнительной настройки способна обрушить итоговую производительность системы более чем в 2 раза даже на самых мощных флагманских решениях.

Речь идет об активации функции Reconstruction для видеокарт от компании NVIDIA и аналогичной технологии Regeneration для графических ускорителей от AMD. Согласно графикам, в разрешении 4K базовая максимальная настройка позволяет топовой видеокарте RTX 5090 выдавать 73 кадра в секунду. Однако после включения реконструкции этот показатель падает до 34 кадров.

Подобная картина с падением частоты кадров в 2 раза и более наблюдается абсолютно на всех протестированных видеокартах. Такая критическая потеря производительности делает использование данных технологий бессмысленным в нативном разрешении, вынуждая игроков обязательно активировать агрессивное масштабирование изображения для достижения минимально приемлемого игрового процесса.

Комментарии:  59
z8TiREX8z

Секта имени "Натив наше все", могут не использовать данную фичу, а для всех остальных, как говорится welcome...

Говорят любители натива в основном обитают в лагере красных?

22
KookyPentheus

Это и есть трассировка пути

11
AllConforD

"Такая критическая потеря производительности делает использование данных технологий бессмысленным в нативном разрешении"

Секта святого нативного разрешения, просто отключает эту настойку и играет без этой технологии, те же кто не подвержен глупым постулатам играют так как хотят, ну и насколько вывозит видяйка. И это замечательно, когда нет тупой уравниловки по слабому железу и есть выбор, какой картинки ты можешь добиться на экране . Наличие выбора на РС - это шикарная фишка этой игровой платформы.

10
CTPAuDEP

Вспоминаю Крайзис, он тоже обогнал своё время по графике.

8
Silent Hill Townfall

Ещё раз убеждаюсь в том, что время этого переоценённого 4K не пришло и раньше выхода RTX 7090 не придёт. Гордость некоторым не позволяет играть в QHD в режиме DLAA

8
