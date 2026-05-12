Выручка Pearl Abyss выросла в 4 раза, а прибыль - более чем на 30000 % благодаря Crimson Desert

Создатели Crimson Desert поделились финансовым отчётом за первый квартал 2026 года. Разработчики зафиксировали рекордный рост всех ключевых показателей.

Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросла в четыре раза и достигла $220 миллионов. Операционная прибыль увеличилась на 2597 %, составив $142 миллиона. Чистая прибыль и вовсе подскочила на 31557 % - до $106 миллионов.

На долю Crimson Desert пришёлся 81% всей выручки Pearl Abyss в первом квартале, остальные доходы обеспечила многопользовательская Black Desert. Сообщается, что 50% выручки приходится на PC.