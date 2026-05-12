Выручка Pearl Abyss выросла в 4 раза, а прибыль - более чем на 30000 % благодаря Crimson Desert

Создатели Crimson Desert поделились финансовым отчётом за первый квартал 2026 года. Разработчики зафиксировали рекордный рост всех ключевых показателей.
Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросла в четыре раза и достигла $220 миллионов. Операционная прибыль увеличилась на 2597 %, составив $142 миллиона. Чистая прибыль и вовсе подскочила на 31557 % - до $106 миллионов.
На долю Crimson Desert пришёлся 81% всей выручки Pearl Abyss в первом квартале, остальные доходы обеспечила многопользовательская Black Desert. Сообщается, что 50% выручки приходится на PC.
Ну так все правильно сделали вот и результат, а обратная связь с игроками и учет и молниеносная реализация пожеланий и устранение косяков это вообще эталон для всех разрабов.
Пока все студии славившиеся крутыми офлайн играми начинают делать однотипные онлайнпомойки и банкротятся, корейский разработчик онлайндрочилен ломает систему и выпускает крутую офлайн игру, зарабатывая кучу денег, ход конем, шах и мат))
Вау! Каким же г*вном они торговали раньше?
обычно когда такая инфа то контора либо забивает на игры и патчи ,ее выкупают и они делаю хрень, а не игры или вообще закрывается..)
Я только вчера купил игру и начал прохождение, вот буквально сейчас. И я понял отчего люди в обзорах жаловались на повествование и сюжет. Это как будто сон при температуре 40 градусов. Бред какой-то происходит. Может игру делал Киношник? И не учитывал, что это Игра и надо повествование выстраивать по другому.
Ну сами посудите. Вначале нас убивают в битве и скидывают в реку. Мы попадаем в некое измерение со святилищем. Нас учат азам управление, но сюжетно ничего не объясняется внутри этого измерения. Мы открываем некую дверь...и сцена меняется, мы сидим на пеньке возле речки, снова в реальном мире.
ГГ не рефлексирует, не переживает свою смерть и возрождение. Обычный вторник видать. Нам помогает какой-то тип, предлагает остаться у него на столько, сколько захочу. Кто он? Да хз, игра не успевает объяснить, ведь приходят люди в форме стражи или солдат и начинают его бить. Мы их без зазрения совести убиваем. И похоже тут это - норма. Наш товарищ даже радуется этому. И ведет нас в город.
А в городе квест-маркер ведет нас в таверну. Там квест говорит, что надо поучаствовать в армреслинге со стражником. После чего выйти на улицу и дать монетку бомжу. Бомж даст нам ключ и скажет, что когда придет время ключ нам понадобится. Не успел он раствориться за поворотом (он реально исчез), как раздался женский клич о помощи из под люка, на котором этот бомж лежал. Ключ разумеется был от него. Внутри связанная дворянинка. Мы развязываем её и она дает нам письмо. Сама при этом исчезает прямо перед нами. После чего нам надо...поговорить с ребенком.
У меня вопрос - что курил сценарист этой игры?)))