Вышло обновление 1.10.00 для Crimson Desert, включающее мини-игры Пинбол и Вращение шара, а также многое другое

Компания Pearl Abyss объявила о выходе новой версии Crimson Desert 1.10.00 по всему миру, которая включает мини-игры «Пинбол» и «Вращение шара», функцию, позволяющую использовать детёнышей виверн и нового питомца — птенца птицы Куку — в качестве специальных ездовых животных, и многое другое.
Обновление уже вышло на ПК, а позже выйдет на PS5, Xbox и macOS. Crimson Desert теперь доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).
Содержание
- Улучшены заблокированные предметы, теперь с них можно снимать снаряжение из Бездны.
- Улучшена большая коса для фермерства, теперь её можно использовать для добычи собираемых предметов.
- Добавлена категория «Ковры» в категорию предметов для украшения дома.
- Ковры добавлены в список товаров, продаваемых в некоторых красильнях.
- Добавлена кошачья башня на ферму Фурлингтон в Азерианском поместье.
- Улучшена анимация кормления некоторых диких животных, когда их держат на руках.
- Изменено описание предмета «Печать доблести».
- Можно экипировать на: собак, детёнышей виверн.
- После следующего патча Железный Орел и Феникс также смогут экипировать Печать доблести.
- Добавлена карта в журнал исследований созвездий и улучшена, теперь с её помощью можно определять местоположение созвездий.
- Изменены позы для переноски некоторых питомцев.
- [Контроллер] Изменено основное взаимодействие (Y/△): теперь оно не работает как длительное нажатие при использовании предустановки «По умолчанию».
- [Контроллер] Изменена способность Axiom Force, теперь кнопки можно настраивать.
- [Клавиатура/Мышь] Исправлена ошибка, из-за которой при настройке дополнительных клавиш параметры настройки не сохранялись должным образом.
- Исправления и улучшения пользовательского интерфейса
- Изменены вкладки категорий в меню отправки миссий с региональных на миссионные.
- Добавлены сведения о «Цветах красителей» и «Мелких инструментах» в меню «Журнал > Знания > Собираемые предметы».
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторая ключевая информация из руководства, отображаемая в правом нижнем углу, не появлялась в определенных ситуациях.
- Добавлен интерфейс уровня роста в инвентарь, позволяющий проверять уровни роста питомцев и лошадей.
- Улучшен интерфейс режима фотосъемки.
- Исправлены различные ошибки локализации и улучшено качество локализации на всех языках.
Игра, дисковая версия которой неактуальна совсем, разве что, ради коробки на полку. Сделали бы нормально изначально и выпустили игру позже.