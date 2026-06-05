Вышло обновление 1.10.00 для Crimson Desert, включающее мини-игры Пинбол и Вращение шара, а также многое другое

Компания Pearl Abyss объявила о выходе новой версии Crimson Desert 1.10.00 по всему миру, которая включает мини-игры «Пинбол» и «Вращение шара», функцию, позволяющую использовать детёнышей виверн и нового питомца — птенца птицы Куку — в качестве специальных ездовых животных, и многое другое.

Обновление уже вышло на ПК, а позже выйдет на PS5, Xbox и macOS. Crimson Desert теперь доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

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