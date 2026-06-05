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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 494 оценки

Вышло обновление 1.10.00 для Crimson Desert, включающее мини-игры Пинбол и Вращение шара, а также многое другое

monk70 monk70

Компания Pearl Abyss объявила о выходе новой версии Crimson Desert 1.10.00 по всему миру, которая включает мини-игры «Пинбол» и «Вращение шара», функцию, позволяющую использовать детёнышей виверн и нового питомца — птенца птицы Куку — в качестве специальных ездовых животных, и многое другое.

Обновление уже вышло на ПК, а позже выйдет на PS5, Xbox и macOS. Crimson Desert теперь доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

Содержание

  • Улучшены заблокированные предметы, теперь с них можно снимать снаряжение из Бездны.
  • Улучшена большая коса для фермерства, теперь её можно использовать для добычи собираемых предметов.
  • Добавлена ​​категория «Ковры» в категорию предметов для украшения дома.
  • Ковры добавлены в список товаров, продаваемых в некоторых красильнях.
  • Добавлена ​​кошачья башня на ферму Фурлингтон в Азерианском поместье.
  • Улучшена анимация кормления некоторых диких животных, когда их держат на руках.
  • Изменено описание предмета «Печать доблести».
  • Можно экипировать на: собак, детёнышей виверн.
  • После следующего патча Железный Орел и Феникс также смогут экипировать Печать доблести.
  • Добавлена ​​карта в журнал исследований созвездий и улучшена, теперь с её помощью можно определять местоположение созвездий.
  • Изменены позы для переноски некоторых питомцев.
  • [Контроллер] Изменено основное взаимодействие (Y/△): теперь оно не работает как длительное нажатие при использовании предустановки «По умолчанию».
  • [Контроллер] Изменена способность Axiom Force, теперь кнопки можно настраивать.
  • [Клавиатура/Мышь] Исправлена ​​ошибка, из-за которой при настройке дополнительных клавиш параметры настройки не сохранялись должным образом.
  • Исправления и улучшения пользовательского интерфейса
  • Изменены вкладки категорий в меню отправки миссий с региональных на миссионные.
  • Добавлены сведения о «Цветах красителей» и «Мелких инструментах» в меню «Журнал > Знания > Собираемые предметы».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторая ключевая информация из руководства, отображаемая в правом нижнем углу, не появлялась в определенных ситуациях.
  • Добавлен интерфейс уровня роста в инвентарь, позволяющий проверять уровни роста питомцев и лошадей.
  • Улучшен интерфейс режима фотосъемки.
  • Исправлены различные ошибки локализации и улучшено качество локализации на всех языках.
Обновления
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Kenn1y

Игра, дисковая версия которой неактуальна совсем, разве что, ради коробки на полку. Сделали бы нормально изначально и выпустили игру позже.

2