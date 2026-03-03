ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 408 оценок

За пару недель до релиза амбициозная Crimson Desert может похвастаться 3 миллионами желающих опробовать игру

Gutsz Gutsz

Когда до выхода потенциального блокбастера остаются считанные дни, уровень хайпа вокруг него начинает измеряться не просто дискуссиями на форумах, а жесткой статистикой из цифровых магазинов. И если верить этим цифрам, у поклонников качественных ролевых экшенов намечается по-настоящему грандиозный весенний праздник. Разработчики из студии Pearl Abyss поделились статистикой, которая отлично демонстрирует сумасшедший уровень ожиданий от Crimson Desert.

На официальной странице Crimson Desert в социальных сетях авторы похвастались тем, что игра была добавлена в список желаемого более 3 миллионов раз. Что примечательно, эта впечатляющая цифра отражает только статистику пользователей платформы Steam. А ведь не стоит забывать, что релиз также заявлен в Epic Games Store и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Самое поразительное в этой ситуации — скорость роста аудитории. Ровно месяц назад создатели радовались отметке в 2 миллиона вишлистов, а для такого стремительного притока еще одного миллиона игроков разработчикам понадобилось лишь выпустить несколько эффектных геймплейных роликов без лишней рекламной мишуры. Кадры с сочной боевкой и потрясающей проработкой мира буквально продали игру геймерам.

Новый ролик Crimson Desert раскрывает повседневную жизнь и развитие собственного лагеря на континенте Пайвел

В Crimson Desert обещана небывалая свобода действий, из-за которой её уже сравнивают со смесью «Ведьмака» и Dragon's Dogma. Однако, как бы сильно корейские игроделы ни старались, абсолютного реализма достичь не вышло. Если вы пропустили, то мы недавно уже рассказывали, что именно там нельзя делать.

Игроки наконец-то обнаружили то, чего нельзя будет делать в Crimson Desert

Выход Crimson Desert состоится 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Если вы привыкли совершать покупки, опираясь строго на мнение критиков, вам придется немного подождать — полноценные и развернутые обзоры игры будут опубликованы только за сутки до глобального релиза. Зато порцию свежих деталей мы получим уже завтра, когда опубликуют превью.

ОгурчикЮрец

Ну если она все таки стрельнет. Думаю игру очень долго будут вспоминать. И даже хорошими словами.

А если еще и моды можно будет легко создавать, то вообще пушка. (ну и без модов можно)

Посмотрим, будут ли они потом ДЛС делать.

1
Ивасик
1
sa1958

Ну так мы рады за них.

DarkNezias_Gebeine

Жду ромовую версию.... Или подожду.