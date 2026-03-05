"Зачем пропускать диалоги?" Новая функция в Crimson Desert вызвала споры среди игроков

До релиза Crimson Desert остаётся совсем немного времени, и по мере публикации новых превью игроки узнают всё больше подробностей об амбициозном проекте студии Pearl Abyss. Одной из самых обсуждаемых особенностей неожиданно стала функция ускорения диалогов.

В игре предусмотрена специальная кнопка fast forward, которая позволяет ускорять реплики персонажей во время кат-сцен. При этом диалог не пропускается полностью — он просто проигрывается быстрее, чтобы игрок всё равно мог уловить смысл разговора.

Видео с демонстрацией функции опубликовал блогер Jake Lucky. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и набрал более миллиона просмотров, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной.

Некоторые пользователи раскритиковали нововведение. По их мнению, желание ускорять диалоги в сюжетной игре выглядит странно. В комментариях даже появлялись шутки о том, что это похоже на просьбу добавить кнопку пропуска стрельбы в шутере.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал разработчиков. Игроки отмечают, что в крупных проектах часто приходится несколько раз пересматривать одни и те же сцены — например, после смерти персонажа или при повторном прохождении. В таких ситуациях ускорение диалогов может значительно сэкономить время.

Дополнительные споры вызвал и жанр проекта. Несмотря на то что многие называют Crimson Desert RPG, сами разработчики описывают игру как открытый экшен-приключение. Представители Pearl Abyss ранее объясняли, что классической ролевой системы с серьёзными выборами и последствиями в игре нет, хотя элементы развития персонажа всё же присутствуют.

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта. Разработчики также подтверждали, что в игре не будет микротранзакций и косметического магазина.