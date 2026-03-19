Журналист Антон Логвинов обрадовался "низким" оценкам Crimson Desert. До этого он хвалил Dragon Age Veilguard и Avowed

Известный российский блогер и обзорщик Антон Логвинов обрадовался низким оценкам корейского экшена от некоторых игровых изданий и журналистов. В своём телеграм-канале Антон выбрал самые заниженные оценки из всех, что есть, и не скрывает удовлетворения: «Ну что, дождались? — Я же говорил».

Ещё в 2025-м он скептически проходился по обещаниям Pearl Abyss, называя их игру типичным корейским «хрючевом и слопом», а теперь просто наслаждается моментом, когда нужные ему отзывы поставили «жирную точку» в многолетнем хайпе по игре.

Тем временем оценки Crimson Desert на Metacritic — 77–79 баллов, а на OpenCritic — около 80–81, что считается вполне себе средним и даже высоким показателем для подобных жанров. Но главный «вангеймер» страны, судя по всему, потирает руки и открывает шампанское, видя в этом неудачу разработчиков.

Ещё недавно бывший журналист Игромании называл Dragon Age: The Veilguard одной из лучших игр года, а всех её критиков — непонимающими хейтерами и «мамкиными критиканами», которые не прочувствовали замысел Sweet Baby Inc. и разработчиков из BioWare.

В своём личном топ-30 игр 2025 года Антон поставил Avowed выше, чем Mafia: The Old Country, Cronos и Hollow Knight: Silksong.