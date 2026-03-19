Журналист Антон Логвинов обрадовался "низким" оценкам Crimson Desert. До этого он хвалил Dragon Age Veilguard и Avowed

Известный российский блогер и обзорщик Антон Логвинов обрадовался низким оценкам корейского экшена от некоторых игровых изданий и журналистов. В своём телеграм-канале Антон выбрал самые заниженные оценки из всех, что есть, и не скрывает удовлетворения: «Ну что, дождались? — Я же говорил».
Ещё в 2025-м он скептически проходился по обещаниям Pearl Abyss, называя их игру типичным корейским «хрючевом и слопом», а теперь просто наслаждается моментом, когда нужные ему отзывы поставили «жирную точку» в многолетнем хайпе по игре.
Тем временем оценки Crimson Desert на Metacritic — 77–79 баллов, а на OpenCritic — около 80–81, что считается вполне себе средним и даже высоким показателем для подобных жанров. Но главный «вангеймер» страны, судя по всему, потирает руки и открывает шампанское, видя в этом неудачу разработчиков.
Ещё недавно бывший журналист Игромании называл Dragon Age: The Veilguard одной из лучших игр года, а всех её критиков — непонимающими хейтерами и «мамкиными критиканами», которые не прочувствовали замысел Sweet Baby Inc. и разработчиков из BioWare.
В своём личном топ-30 игр 2025 года Антон поставил Avowed выше, чем Mafia: The Old Country, Cronos и Hollow Knight: Silksong.
А ему вообще в наше время хоть кто-то верит? )
Он же, говоря о других проектах, заявлял, что нельзя травить разработчиков за проделанную работу. Он решил переобуться или это другое?
Потому что раздули из дженерик фентези проходняка внезапный РДР2 или Кингдом Скам 2.В лучшем случае это Фейлгард без повестки , но лаврами чего-то великого там и не пахнет
Какой он злой, когда без чемоданов!
Да*н одним словом.