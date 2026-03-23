Журналист Антон Логвинов стал банить подписчиков заявивших о смене отзывов Crimson Desert на "Положительные" в Steam

Известный российский блогер-обзорщик Антон Логвинов, ранее работавший в журнале Игромания, начал блокировать своих подписчиков в Telegram за замечания о поднятии онлайна Crimson Desert и смене отзывов на «В основном положительные» в Steam. В первые дни релиза журналист радовался «Смешанным» отзывам в Steam и низким оценкам игры от некоторых журналистов, празднуя, по его мнению, заслуженный провал южно-корейских разработчиков.
Некоторые подписчики попытались указать Антону, что спустя несколько дней после релиза рейтинг и отзывы у корейской приключенческой игры начали расти, за что получили немедленную блокировку. Уже сутки после поднятия онлайна и выравнивания оценки Crimson Desert журналист не написал ни одного поста по игре и решил отмалчиваться, тогда как в первые дни он выпускал десяток радостных публикаций об обрушении акций Pearl Abyss и видео с подборками багов из игры. Стоит добавить, что акции корейской компании также поползли обратно наверх.
Подписаться на Антона это уже диагноз. Какая разница что у них там в палате происходит.
Чел вообще живёт в каком-то своем мире с прогрессирующей шизой. Какой смысл делать о нем посты
Он, кстати, про Highguard так ничего и не написал после закрытия, хотя также эту помойку хвалил.
Решил выбрать вот такую сторону: типа, будет хайпить и таких в свой отстойник заманит.
И убрал все негативные смайлы в ТГ. :D
И кто-то реально подписан и слушает мнение этого вафлера, который в геймдеве ничего не смыслит и всю жизнь писал продажные обзоры...