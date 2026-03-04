Журналисты поделились впечатлениеми о Crimson Desert после шести часов: драконы, мехи и мир, который пытается объять всё

Западные издания опубликовали первые превью Crimson Desert после шести часов знакомства с игрой — и мнения сходятся в одном: проект от Pearl Abyss поражает масштабом и амбициями.
Главное: Crimson Desert — это огромная одиночная приключенческая игра с открытым миром, выросшая из MMO-концепции, без микротранзакций и с упором на системный геймплей.
Изначально проект задумывался как приквел к Black Desert Online, но со временем трансформировался в самостоятельное сюжетное приключение. Журналисты отмечают, что игра словно «сшита из тысячи RPG»: в ней угадываются мотивы The Witcher 3: Wild Hunt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Dragon's Dogma 2.
Игрок берёт на себя роль наёмника Клиффа, исследующего континент Пьюэл. За шесть часов авторы превью успели поохотиться за головами, инвестировать деньги в местную экономику, участвовать в армрестлинге, летать на драконе и даже управлять мехом. Боевая система получила особенно высокие оценки — она сочетает зрелищность файтингов с глубиной action-RPG.
Журналист PC Gamer признался, что шести часов ему оказалось недостаточно — он с нетерпением ждёт релиза полной версии. По его словам, экшен предлагает впечатляющее разнообразие в боях: можно экспериментировать с комбинациями ударов и экипировки, а древо навыков открывает доступ к новым стилям, включая стрельбу из лука.
При этом журналисты указывают на шероховатости: местами квесты ведут игрока слишком прямолинейно, а некоторые элементы кажутся наследием MMO-прошлого.
Релиз Crimson Desert намечен на 19 марта, и уже сейчас ясно: это один из самых амбициозных проектов 2026 года.
Чего еще ждать от создателей онлайн гриндилки? Впрочем, денег у них полно, ждите еще восторги от блохеров сразу после релиза, а через месяц "CD потеряла 999% игроков"
Как я и думал!побочные задания по типу убей 100 волков и принеси 20 трав((игра изначально планировалась как ммо и тут всё ясно!
Осталось пару недель и посмотрим
Иные планетянины будут?
не поверите, но это некстген игра 2026 года еееее даааа