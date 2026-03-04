Журналисты поделились впечатлениеми о Crimson Desert после шести часов: драконы, мехи и мир, который пытается объять всё

Западные издания опубликовали первые превью Crimson Desert после шести часов знакомства с игрой — и мнения сходятся в одном: проект от Pearl Abyss поражает масштабом и амбициями.

Главное: Crimson Desert — это огромная одиночная приключенческая игра с открытым миром, выросшая из MMO-концепции, без микротранзакций и с упором на системный геймплей.

Изначально проект задумывался как приквел к Black Desert Online, но со временем трансформировался в самостоятельное сюжетное приключение. Журналисты отмечают, что игра словно «сшита из тысячи RPG»: в ней угадываются мотивы The Witcher 3: Wild Hunt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Dragon's Dogma 2.

Игрок берёт на себя роль наёмника Клиффа, исследующего континент Пьюэл. За шесть часов авторы превью успели поохотиться за головами, инвестировать деньги в местную экономику, участвовать в армрестлинге, летать на драконе и даже управлять мехом. Боевая система получила особенно высокие оценки — она сочетает зрелищность файтингов с глубиной action-RPG.

Журналист PC Gamer признался, что шести часов ему оказалось недостаточно — он с нетерпением ждёт релиза полной версии. По его словам, экшен предлагает впечатляющее разнообразие в боях: можно экспериментировать с комбинациями ударов и экипировки, а древо навыков открывает доступ к новым стилям, включая стрельбу из лука.

При этом журналисты указывают на шероховатости: местами квесты ведут игрока слишком прямолинейно, а некоторые элементы кажутся наследием MMO-прошлого.

Релиз Crimson Desert намечен на 19 марта, и уже сейчас ясно: это один из самых амбициозных проектов 2026 года.