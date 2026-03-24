Журналисты раскритиковали Crimson Desert за исторически неверные ругательства

Журналисты западного игрового портала Polygon поделились своими впечатлениями от фэнтезийного экшена Crimson Desert, и их вердикт оказался неутешительным для корейского разработчика Pearl Abyss. Главный объект критики - не геймплей, а полное пренебрежение к проработке сеттинга, которое авторы материала назвали "оскорбительным для здравого смысла".

Особое возмущение журналистов вызвала манера речи персонажей. По их мнению, разработчики, вдохновляясь мрачным средневековьем в духе Ведьмака 3, скатились в использование вульгаризмов, которые не просто выглядят неестественно, но и являются исторически неправильными.

В статье приводится разбор лексики, встречающейся в игре. В частности, уже в первые 5 минут игры звучит оскорбление "cockswaggler". Авторы подчеркивают, что подобные ругательства не могли существовать в сеттинге, напоминающем Средневековье, поскольку вошли в обиход лишь в конце XIX века. Точно так же некорректно, с точки зрения истории, используются слова "fucking, которое использовалось исключительно для описания полового акта, но никак не в качестве эмоционального усилителя - эта функция закрепилась за ним лишь столетия спустя. "Bastard" (ублюдок) в ту эпоху редко звучало как оскорбление и тем более не использовалось в роли междометия до конца XIX века. Даже "freak", появившееся в XVI столетии, обозначало прихоть или каприз, а не уничижительное "урод". Что касается слов "cock" и "cunt" (мужской и женский половые органы) - они действительно существовали в средневековом лексиконе, но воспринимались как часть грубых шуток и балагурства, а не как табуированная ругань, в которую их пытаются превратить сценаристы Pearl Abyss. Единственное точное попадание, с иронией отмечают журналисты, - ругательство "stinking turd" (вонючая какашка), которое употреблялось уже в XIII веке ровно в том же значении.

"Если авторы не заботятся о том, что пишут, у меня нет причин заботиться об их игре", - подводит итог журналист.