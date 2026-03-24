Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 798 оценок

Журналисты раскритиковали Crimson Desert за исторически неверные ругательства

2BLaraSex 2BLaraSex

Журналисты западного игрового портала Polygon поделились своими впечатлениями от фэнтезийного экшена Crimson Desert, и их вердикт оказался неутешительным для корейского разработчика Pearl Abyss. Главный объект критики - не геймплей, а полное пренебрежение к проработке сеттинга, которое авторы материала назвали "оскорбительным для здравого смысла".

Особое возмущение журналистов вызвала манера речи персонажей. По их мнению, разработчики, вдохновляясь мрачным средневековьем в духе Ведьмака 3, скатились в использование вульгаризмов, которые не просто выглядят неестественно, но и являются исторически неправильными.

В статье приводится разбор лексики, встречающейся в игре. В частности, уже в первые 5 минут игры звучит оскорбление "cockswaggler". Авторы подчеркивают, что подобные ругательства не могли существовать в сеттинге, напоминающем Средневековье, поскольку вошли в обиход лишь в конце XIX века. Точно так же некорректно, с точки зрения истории, используются слова "fucking, которое использовалось исключительно для описания полового акта, но никак не в качестве эмоционального усилителя - эта функция закрепилась за ним лишь столетия спустя. "Bastard" (ублюдок) в ту эпоху редко звучало как оскорбление и тем более не использовалось в роли междометия до конца XIX века. Даже "freak", появившееся в XVI столетии, обозначало прихоть или каприз, а не уничижительное "урод". Что касается слов "cock" и "cunt" (мужской и женский половые органы) - они действительно существовали в средневековом лексиконе, но воспринимались как часть грубых шуток и балагурства, а не как табуированная ругань, в которую их пытаются превратить сценаристы Pearl Abyss. Единственное точное попадание, с иронией отмечают журналисты, - ругательство "stinking turd" (вонючая какашка), которое употреблялось уже в XIII веке ровно в том же значении.

"Если авторы не заботятся о том, что пишут, у меня нет причин заботиться об их игре", - подводит итог журналист.
28
26
KaIN_16

Не исторические ругательства в фэнтези игре - ужас.

Черная Анна Болейн в историческом сериале - новый и прекрасный взгляд

Secktorus

Петухи лицемерные, а боевые лесbиянки в ранней Италии, например, - это исторически достоверно? А черные дворяне в средневековой Англии? Тьфу

klitor_lizator

Они там совсем ёбнулись? Какая наxуй историчность в фэнтезийной игре? Или, по их мнению, в нашей истории тоже орки и дворфы по земле расхаживали?

Пользователь ВКонтакте

Вот то ли дело негр в средневековой Японии. Все по секретным документам // Александр Ковалёв

Raphtallia
Это игра не Историческая! Алло?! Или в истории у нас были гоблины? Совсем уже кукушка улетела у этих шурнаш/\юх

