Быстрее, умнее, удобнее: крупное обновление для демоверсии стратегии Crimson Freedom улучшает геймплей

Разработчики Crimson Freedom выпустили масштабное обновление для демо-версии сюжетной RTS, сосредоточенное на улучшении управления, передвижения и общего удобства игры. Апдейт основан на отзывах сообщества после релиза демо в Steam и Discord, где проект уже собрал более 20 тысяч добавлений в список желаемого.

Ключевое изменение — переработка поведения юнитов. Они быстрее разгоняются, останавливаются и меняют направление, что делает управление более отзывчивым без изменения максимальной скорости. Существенно улучшен и поиск пути: юниты реже застревают, лучше взаимодействуют друг с другом и активнее реагируют на угрозы, сохраняя заданные позиции.

Обновление затронуло и интерфейс. Игроки теперь могут группировать здания, ставить юнитов в очередь сразу на нескольких объектах, быстрее находить бездействующих строителей и гибко настраивать группы управления. Добавлена возможность отмены строительства с возвратом ресурсов и мгновенного удаления объектов.

Также улучшена визуальная и звуковая обратная связь: способности стали понятнее в бою, здания получили уникальные звуки, а команды теперь лучше отображаются даже в тумане войны. Всё это делает игровой процесс заметно плавнее и удобнее.