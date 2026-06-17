Детектив The Crimson Maid с романтикой и красавицей-горничной выйдет на ПК уже в июле

Компания Wales Interactive на днях определилось с точной датой релиза детективной новеллы с элементами квеста — The Crimson Maid. Как стало известно из свежего трейлера, игра поступит в продажу в следующем месяце — 14 июля 2026 года. Интригующая новинка будет доступна на ПК в Steam, Epic Games Store, GOG, а также на консолях PS5 и Xbox Series X|S.

Сюжет The Crimson Maid рассказывает историю молодого послушника по имени Мариус. Герой вынужден экстренно вернуться в свой семейный дом после получения известия о смертельной болезни отца. Оказавшись в особняке, Мариус без памяти влюбляется в молодую и очаровательную служанку по имени Ирина. Но романтические порывы послушника перечеркиваются жестоким убийством, после которого дом погружается в атмосферу страха, паранойи и опасных тайн.

Игрокам предстоит вести собственное расследование в классической атмосфере напряженного хоррор-детектива от первого лица. Чтобы разобраться в случившемся, придется не только допрашивать эксцентричных обитателей особняка, манипулируя их страхами и желаниями, но и скрупулезно исследовать интерьеры, собирая улики из темного прошлого всей своей семьи.

В рамках июньского фестиваля «Steam Next Fest» авторы выпустили для всех желающих обновленную и бесплатную демоверсию. Как предупреждают сами разработчики, демо позволяет полностью изучить 3-ю и 4-ю главы проекта. Однако студия сделала весьма красноречивую ремарку: в настройках меню заботливо добавили тумблер цензуры. Тем, кто не переносит вид откровенной или шокирующей «наготы», разработчики настоятельно рекомендуют активировать эту функцию еще перед началом прохождения расследования.