Состоялся релиз детективного приключения The Crimson Maid от издательства Wales Interactive

В цифровом магазине Steam официально вышла новая игра The Crimson Maid, совмещающая в себе элементы симулятора ходьбы, трехмерного исследования локаций и визуальной новеллы. В честь релиза издатель запустил праздничную акцию: до 28 июля проект можно приобрести со специальной 10% скидкой. Сюжетная линия перенесет игроков в старинное поместье, где переплетаются темы романтики, греха и мистического расследования убийства.

Главным героем истории выступает молодой послушник по имени Мариус, который прерывает обучение в семинарии и срочно возвращается в дом своего детства из-за тяжелой болезни отца. Оказавшись на месте, будущий священник знакомится с новой очаровательной служанкой Ириной, к которой быстро начинает испытывать сильное влечение. Однако внезапная загадочная смерть одного из членов благородного семейства Rosenthal рушит хрупкий баланс в доме и заставляет героя заняться поиском скрытых улик.

Игровой процесс сфокусирован на глубокой системе диалогов с родственниками и горничной, изучении комнат особняка, чтении личного дневника Мариуса и решении несложных головоломок. Каждое принятое решение и обнаруженные архивные документы будут напрямую влиять на самопознание героя и определят его финальную судьбу. Разработчики честно предупредили, что в игре присутствуют взрослые сцены, элементы флирта, нагота, а также пугающие эпизоды с демонстрацией тел погибших людей.

Стоит отметить, что при производстве графики, текстур и некоторых элементов интерфейса авторы задействовали генеративные нейросети. Все полученные с помощью искусственного интеллекта материалы затем вручную обрабатывались, дорисовывались и корректировались художниками для соответствия мрачному готическому стилю. Для любителей виртуальных наград на старте предусмотрено тридцать девять уникальных Steam-достижений. Трейлер проекта можно посмотреть по следующей ссылке ниже.

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