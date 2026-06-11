Брутальный готический экшен Crimson Moon обзавелся трейлером с релизным окном

Мрачный ролевой экшен в эстетике Эпохи Возрождения Crimson Moon получил свежий кинематографичный трейлер, раскрывающий официальное окно релиза. Издательство ProbablyMonsters и независимые разработчики планируют выпустить проект в сентябре 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В опубликованном видеоролике авторы делают ставку на демонстрацию жестокой боевой системы и гнетущей атмосферы павшего города Гильденарх. Проект предлагает игрокам примерить на себя роль нефилима — полуангела-получеловека, которому предстоит зачищать городские кварталы от полчищ демонов, нежити и вампиров, умело комбинируя ангельские способности с разнообразным холодным оружием.

Помимо демонстрации игрового процесса, создатели раскрыли новые подробности о структуре игры. Crimson Moon затачивается под высокую реиграбельность благодаря комплексным миссиям с различными модификаторами сложности. Проходить зловещие ритуалы и сражаться с брутальными боссами можно будет как в одиночку, так и в полноценном кооперативном режиме, рассчитанном на двух человек.

Анонс точного релизного окна последовал сразу за первыми закрытыми показами игры в рамках выставки Summer Game Fest Play Days. В заключение авторы призвали сообщество добавлять экшен в список желаемого на целевых площадках, пообещав делиться новыми подробностями об истории ордена Багровой Луны в ближайшие месяцы.