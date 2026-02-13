Нефилим против Инфернального легиона: на State of Play представили готического экшена Crimson Moon

Во время презентации State of Play состоялся анонс готического ролевого экшена Crimson Moon. Игрокам предстоит взять на себя роль нефилима и освободить мрачный город Гильденарх от захватившего его зла.
По зову Одрена Багровой Луны герой вступит в битву с ордами нежити, вампиров и демонов Инфернального легиона. Продвигаясь район за районом, протагонисту предстоит пробивать путь к финальной цели — схватке с лордом-вампиром Соломоном Муромом.
Авторы подчёркивают, что игра поощряет импровизацию в бою и разнообразие тактик. Проходить кампанию можно как в одиночку, так и в кооперативе с другом, однако задача остаётся неизменной — очистить улицы от скверны. Релиз ожидается в 2026 году на PS5, PC и Xbox Series.
Firewalk Studios: Первая игра студии - Concord и последняя 🤣
P.S. Если по качеству трейлера ещё что-то непонятно и были вопросы/сомнения... Видимо Code Violet не последний "испанский стыд"...
о, ценителям дарксайдерса подгон)) с Войны перса слизали прям. вот толкьонеопнятно что за лыцарь в сияющих доспехах? эти типа намёк на кооп или это будет грёбанный спутник?