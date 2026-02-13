Нефилим против Инфернального легиона: на State of Play представили готического экшена Crimson Moon

Во время презентации State of Play состоялся анонс готического ролевого экшена Crimson Moon. Игрокам предстоит взять на себя роль нефилима и освободить мрачный город Гильденарх от захватившего его зла.

По зову Одрена Багровой Луны герой вступит в битву с ордами нежити, вампиров и демонов Инфернального легиона. Продвигаясь район за районом, протагонисту предстоит пробивать путь к финальной цели — схватке с лордом-вампиром Соломоном Муромом.

Авторы подчёркивают, что игра поощряет импровизацию в бою и разнообразие тактик. Проходить кампанию можно как в одиночку, так и в кооперативе с другом, однако задача остаётся неизменной — очистить улицы от скверны. Релиз ожидается в 2026 году на PS5, PC и Xbox Series.