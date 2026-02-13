ЧАТ ИГРЫ
Crimson Moon TBA
Нефилим против Инфернального легиона: на State of Play представили готического экшена Crimson Moon

butcher69 butcher69

Во время презентации State of Play состоялся анонс готического ролевого экшена Crimson Moon. Игрокам предстоит взять на себя роль нефилима и освободить мрачный город Гильденарх от захватившего его зла.

По зову Одрена Багровой Луны герой вступит в битву с ордами нежити, вампиров и демонов Инфернального легиона. Продвигаясь район за районом, протагонисту предстоит пробивать путь к финальной цели — схватке с лордом-вампиром Соломоном Муромом.

Авторы подчёркивают, что игра поощряет импровизацию в бою и разнообразие тактик. Проходить кампанию можно как в одиночку, так и в кооперативе с другом, однако задача остаётся неизменной — очистить улицы от скверны. Релиз ожидается в 2026 году на PS5, PC и Xbox Series.

FumblingLysanias
Одна из внутренних студий Probably Monsters «Cauldron Studios» отменила свой амбициозный проект и распустила большинство сотрудников.
Об этом сообщил ведущий художник по персонажам Роберт Эванс на платформе Linkedin « Проект, над которым я работал, был отменен сюжетная ААА игра. В результате я активно ищу новую роль, и я был бы очень признателен за вашу поддержку в этот переходный период.»
Одну из студий Probably Monsters приобрела Sony «Firewalk Studios», которая разрабатывает мультиплеерный шутер от 1-го лица в стилистике Sci-Fi «научной- фантастики».

Firewalk Studios: Первая игра студии - Concord и последняя 🤣

P.S. Если по качеству трейлера ещё что-то непонятно и были вопросы/сомнения... Видимо Code Violet не последний "испанский стыд"...

нитгитлистер

о, ценителям дарксайдерса подгон)) с Войны перса слизали прям. вот толкьонеопнятно что за лыцарь в сияющих доспехах? эти типа намёк на кооп или это будет грёбанный спутник?