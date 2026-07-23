Разработчики Crimson Moon подробнее объяснили систему добычи лута и прогрессии персонажа

Авторы грядущего экшена Crimson Moon опубликовали свежий демонстрационный ролик, в котором детально разобрали механики поиска экипировки и развития героя. В этом приключении каждый забег предоставляет пользователям множество возможностей для обнаружения мощного вооружения, элементов брони, амулетов и полезных расходных материалов. Будущий проект создаётся сразу для нескольких платформ и уже доступен для добавления в списки желаемого на персональных компьютерах в Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation и Xbox.

Ценную добычу игроки смогут находить внутри спрятанных сундуков, получать в качестве награды за победу над элитными противниками или финальными боссами, а также зарабатывать за успешное завершение сюжетных миссий. Однако простое нахождение вещей во время вылазки в разрушенный город Гилденавр является лишь базовой частью комплексного игрового процесса. По мере прохождения кампании искатели приключений научатся очищать найденное осквернённое снаряжение, что позволит навсегда зафиксировать мощные предметы в своём постоянном арсенале.

Благодаря механике очищения предметов все последующие боевые вылазки можно будет начинать со стартовым набором уже разблокированной качественной экипировки. Это позволит геймерам свободно экспериментировать с различными сборками персонажа, комбинировать типы оружия и подбирать индивидуальные стили под конкретные боевые ситуации. Определённое снаряжение является частью крупных тематических коллекций брони, которые обладают уникальными синергетическими эффектами и дают весомые бонусы к характеристикам.

Специальные наборы доспехов призваны эффективно поддерживать самые разные тактические подходы к сражениям — от агрессивных высокорискованных сборок до тяжёлых оборонительных вариантов. Игроки смогут постепенно улучшать любимое оружие и броню, повышая их базовую силу для продвижения в более опасные районы виртуального города. Чем глубже пользователи будут проникать в Ward-кварталы, тем более сильные враги встанут на их пути, но и выпадающий из них лут будет обладать максимальным уровнем редкости