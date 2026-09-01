Состоялся релиз мрачного ролевого экшена Crimson Moon на ПК и консолях

Студия ProbablyMonsters и внутренняя команда разработчиков Team Metal выпустили в полноценный релиз мрачный готический ролевой экшен Crimson Moon. Игра стала доступна 1 сентября 2026 года одновременно на PC в сервисах Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Базовое издание проекта оценено в 19.99 долларов или 999 рублей в сервисе Steam, тогда как расширенное издание Deluxe Edition обойдется покупателям в 29.99 долларов или 1498 рублей и включает комплект брони Ceremonial Armor Set, секиру Axe of the Gods и будущее пострелизное контентное расширение.

Сюжетная завязка переносит игроков в павший город Гильденарк, священные залы которого оказались осквернены ордами вампиров, демонов и оживших мертвецов. Главным героем выступает нефилим - гибрид человека и ангела, призванный исполнить древнее пророчество и уничтожить могущественных боссов, известных как Мертвые боги. Проходить кровавые испытания и зачищать разрушенные районы можно в одиночку или в кооперативном сетевом режиме, рассчитанном на двух участников.

Игровой процесс сочетает механику динамичного слэшера с элементами рогалика. Центральным хабом между вылазками служит крепость ордена Sanctus Clypeus, где находятся наставник Gallant, историк Mereda, торговец реликвиями Lotte и кузнец-вампир Gajov. Каждая миссия в районах города расходует общий пул жизней, а успешное завершение этапов позволяет навсегда очищать найденные виды вооружения и доспехи, сохраняя их на станции экипировки для последующих забегов.

Ролевая система проекта полностью лишена привычных классов и целиком завязана на гибкой комбинации предметов. Экипировка нефилима включает четыре элемента брони, два амулета, одноручное оружие со щитом и тяжелое двуручное вооружение. Уникальные оружейные навыки Weapon Arts, поиск синергий между сетовыми комплектами и выбор временных благословений у врат Нексуса позволяют тонко настраивать боевой стиль персонажа, а динамическое масштабирование сложности адаптирует силу противников и ценность добычи под уровень подготовки игрока.

Техническая реализация проекта сопровождается рядом спорных ограничений, включая требование операционной системы Windows 11 как в минимальных, так и в рекомендованных характеристиках. Для запуска экшена потребуется процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700. В рекомендованных параметрах авторы запрашивают чипы уровня Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X, 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT при 50 гигабайтах места на накопителе. Кроме того, проект полностью лишен поддержки русского языка, в сервисе Steam принудительно отключена функция Steam Family Sharing, а для предварительного перевода на другие доступные языки разработчики задействовали алгоритмы искусственного интеллекта с последующей редактурой.

Для функционирования сетевых сервисов и кроссплатформенного сохранения авторы внедрили внешнюю экосистему учетных записей ProbablyMonsters. Профиль создается автоматически при первом входе и привязывается к аккаунту используемой платформы, что позволяет переносить прогресс и активированные промокоды на эксклюзивные комплекты брони между консолями и персональными компьютерами.

Как заявили представители команды Team Metal, релиз игры знаменует лишь первый этап долгосрочной поддержки. Разработчики уже ведут подготовку первого пострелизного патча с исправлениями баланса и устранением потенциальных сетевых ошибок.