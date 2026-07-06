Вышел новый демонстрационный трейлер мрачного ролевого экшена Crimson Moon с объяснением игрового процесса

ProbablyMonsters опубликовали свежий видеоролик своего грядущего темного фэнтези Crimson Moon. Выпущенный трейлер полностью посвящен детальному разбору ключевого игрового цикла и основным механикам прохождения. Опубликованные кадры наглядно знакомят зрителей с устройством внутриигрового мира, структурой вылазок, а также с системой развития персонажа и сбором экипировки для борьбы с опасными противниками.

Основой игрового процесса станут процедурные забеги по районам разрушенного древнего города Гилденарх. Перед каждой вылазкой пользователи будут готовиться в центральном хабе под названием Санктус Клипиус, где можно настраивать билды, улучшать оружие и открывать новые предметы. Во время исследования зараженных зон игрокам предстоит выполнять миссии, сталкиваться с элитными врагами и мини-боссами, а в финале каждого квартала их будет ожидать битва с мощным главным боссом.

В игре реализована механика очищения мощных артефактов, которая позволяет навсегда добавлять найденное снаряжение в свой личный арсенал для последующих вылазок. Каждый забег поддерживается ограниченным общим запасом жизней, позволяющим восстанавливаться после гибели и продолжать путь. Однако при полной потере этого ресурса текущий раунд завершается, а вся незакрепленная добыча безвозвратно теряется, заставляя начинать цикл зачистки города с самого начала.

На текущий момент этот атмосферный экшен официально создается для персональных компьютеров в магазинах Steam и Epic Games Store, а также появится на консолях PlayStation и Xbox. Точная дата выхода ещё не объявлена, но окно назначено на сентябрь 2026 года.