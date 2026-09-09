Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion теперь доступна на Switch 2

Square Enix выпустила версию Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion для Switch 2 по стартовой цене со скидкой — 34,99 доллара. После 24 сентября цена составит 49,99 доллара.

Список улучшений:

Полностью обновленная графика в HD-качестве, соответствующая стандартам современных консолей.

Обновленные 3D-модели персонажей и окружения, улучшающие визуальное восприятие.

Усовершенствованная боевая система, обеспечивающая гораздо более плавный игровой процесс.

Полная озвучка диалогов на английском и японском языках.

Новые аранжировки саундтрека от оригинального композитора Такэхару Исимото.Сюжет Crisis Core

Final Fantasy VII Reunion повествует о Заке Фэйре — молодом воине, которым восхищается мальчик, призванный спасти мир; которому доверяют легендарные герои; и которого любит девушка, в чьих руках находится судьба планеты. История о мечтах и ​​чести Зака ​​— наследии, связывающем его с Клаудом, — полностью раскрывается в этой грандиозной саге, вышедшей далеко за рамки обычного HD-ремастера.