CrisisX - новая игра на выживание в открытом мире после зомби-апокалипсиса, действие которой происходят вблизи города

Китайский разработчик Hero Games, один из первых инвесторов Black Myth Wukong от Game Science, анонсировал CrisisX - постапокалиптическую игру с элементами крафта и выживания в открытом мире, для ПК в Steam и мобильных устройств Android, iOS. Ожидается, что релиз состоится во 2 квартале 2026 года.

В CrisisX игроки будут исследовать огромный открытый мир площадью 1200 км² с 5000 других игроков на одном сервере. Эта большая карта включает в себя 12 уникальных ландшафтов, от городов в стиле Дикого Запада и скрытых лабораторий до заснеженных горных вершин. Каждый ландшафт наполнен уникальными предметами, растительностью, ресурсами и дикими животными, которых можно находить, собирать и на которых можно охотиться.

По данным Hero Games, CrisisX может похвастаться универсальной боевой системой, предлагающей широкий выбор оружия, включая мачете, арбалеты, пистолеты, снайперские винтовки, пулемёты, РПГ и гранаты. Они также понадобятся, поскольку разрушенный игровой мир населён опасными заражёнными NPC, похожими на зомби, включая орды и «мутантов-титанов». Игроки даже смогут создавать бронетехнику, такую как M2 Bradley или танки M4 Sherman времён Второй мировой войны, чтобы сражаться за жизненно важные ресурсы, такие как нефтяные скважины.

Чтобы эффективнее противостоять этому суровому миру, игроки могут объединяться в команды, группы и коммуны, чтобы захватывать стратегические точки ресурсов и расширять свои территории. Хотя единство даёт лучшие шансы на выживание против орд заражённых и жестоких стихий, оно неизбежно приводит к более масштабным и ожесточённым войнам за территорию между соперничающими группировками. Помимо сражений, как и положено в играх на выживание, игрокам необходимо контролировать голод, жажду и здоровье своих персонажей; каждая физическая активность влияет на их силу и характеристики.

CrisisX также включает в себя функции строительства домов, которые игроки могут использовать для захвата территории на карте многопользовательского открытого мира, а затем расширять её, создавая более крупное и опасное жилище с заборами, фермами, скотом и другими сооружениями, которые помогут отпугнуть заражённых. Но беспокоиться нужно не только о NPC: другие выжившие могут в любой момент совершить налёт на ваш дом.

Посетители Gamescom 2025 смогут найти игровую демоверсию CrisisX в зале 9.1, стенд B059, на следующей неделе в Кельне.