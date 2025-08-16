CrisisX обещает "выживание мечты", но игроки уже шутят про The Day Before

Игроки встретили дебютный трейлер CrisisX шутками и насмешками, сравнивая новинку с провалившейся The Day Before. В комментариях на YouTube и Steam её окрестили «настоящим сиквелом» и «ИИ-версией» The Day Before. Причина проста: проект от HK Hero Entertainment обещает слишком многое — карту размером 1200×1200 км (в пять раз больше, чем Чернарусь из DayZ) и до 5000 человек на одном сервере, но при этом демонстрирует привычный набор выживачных механик — от рубки деревьев и постройки баз до зомби и PvP.

The Day Before вышла в декабре 2023-го и быстро провалилась из-за несоответствия ожиданиям. Уже в январе 2024 года серверы закрыли, а студия Fntastic распалась. Позднее суд признал: главная причина репутационных потерь — сама игра.

Запуск CrisisX ожидается в 2026 году на PC, Android и iOS. Несмотря на амбициозные заявления, комьюнити относится к проекту настороженно — слишком свежи воспоминания о том, как громкие обещания могут закончиться разочарованием.