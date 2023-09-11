Анонсирован приключенческий боевик в жанре хоррора на выживание от первого лица Crisol: Theatre of Idols ©

Студия разработки инди-игр Vermila анонсировала приключенческий боевик в жанре хоррора на выживание от первого лица Crisol: Theatre of Idols.

Crisol: Theatre of Idols — это захватывающая игра, действие которой происходит в городе Торментоза, испанской деревне с древним прошлым, с захватывающей графикой, вдохновленной теплыми испанскими красными и золотыми цветами.

Погрузитесь в исторический город в испанском стиле, пропитанный коррупцией, тайнами и темным прошлым, взаимодействуя с разнообразными персонажами и сражаясь с кошмарными врагами в этой уникальной обстановке.

Используйте механику крови для здоровья и боеприпасов, поглощая кровь существ и жителей города, чтобы раскрыть их секреты и открыть новые локации в жутком городе Торментоза, который играет решающую роль в повествовании игры.