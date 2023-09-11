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Crisol: Theater of Idols TBA
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Анонсирован приключенческий боевик в жанре хоррора на выживание от первого лица Crisol: Theatre of Idols

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monk70
Новости

Студия разработки инди-игр Vermila анонсировала приключенческий боевик в жанре хоррора на выживание от первого лица Crisol: Theatre of Idols.

Crisol: Theatre of Idols — это захватывающая игра, действие которой происходит в городе Торментоза, испанской деревне с древним прошлым, с захватывающей графикой, вдохновленной теплыми испанскими красными и золотыми цветами.

Погрузитесь в исторический город в испанском стиле, пропитанный коррупцией, тайнами и темным прошлым, взаимодействуя с разнообразными персонажами и сражаясь с кошмарными врагами в этой уникальной обстановке.

Используйте механику крови для здоровья и боеприпасов, поглощая кровь существ и жителей города, чтобы раскрыть их секреты и открыть новые локации в жутком городе Торментоза, который играет решающую роль в повествовании игры.

20
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Дроникс

Ну как выйдет так глянем!Кстати многие пропустили игру Daymare:1994 Sandcastle!Попробуйте норм игруха!!!

3
Maha4kalinec

Установил но руки не доходят, первую прошел понравилась, надеюсь вторая не подведет

0
Квасилич

Биошок какой-то! (с)

2
ckott4

Что с прицелом?

0
ANCILOZAVR

Выглядит интересно

0
Сергей Шипилин

надо будет сыграть как выйдет

0
Vetrjak

Выглядит прикольно

0