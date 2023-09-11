Анонсирован приключенческий боевик в жанре хоррора на выживание от первого лица Crisol: Theatre of Idols

Студия разработки инди-игр Vermila анонсировала приключенческий боевик в жанре хоррора на выживание от первого лица Crisol: Theatre of Idols.
Crisol: Theatre of Idols — это захватывающая игра, действие которой происходит в городе Торментоза, испанской деревне с древним прошлым, с захватывающей графикой, вдохновленной теплыми испанскими красными и золотыми цветами.
Погрузитесь в исторический город в испанском стиле, пропитанный коррупцией, тайнами и темным прошлым, взаимодействуя с разнообразными персонажами и сражаясь с кошмарными врагами в этой уникальной обстановке.
Используйте механику крови для здоровья и боеприпасов, поглощая кровь существ и жителей города, чтобы раскрыть их секреты и открыть новые локации в жутком городе Торментоза, который играет решающую роль в повествовании игры.
Ну как выйдет так глянем!Кстати многие пропустили игру Daymare:1994 Sandcastle!Попробуйте норм игруха!!!
Установил но руки не доходят, первую прошел понравилась, надеюсь вторая не подведет
Биошок какой-то! (с)
Что с прицелом?
Выглядит интересно
надо будет сыграть как выйдет
Выглядит прикольно