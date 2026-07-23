Авторы Crisol: Theater of Idols закрылись после релиза - вся команда Vermila Studios потеряла работу

Независимая студия Vermila Studios, выпустившая хоррор Crisol: Theater of Idols при поддержке Blumhouse Games, прекратила существование. По словам одного из разработчиков, спустя несколько месяцев после выхода игры компания начала процедуру сокращений, которая в итоге привела к полному закрытию студии и увольнению всех сотрудников.
Разработчик Alejandro рассказал, что команда вложила много сил и любви в проект, однако студии не удалось продолжить работу после релиза. Несмотря на закрытие, он отметил, что команда гордится результатом и благодарна игрокам, которые поддержали игру и сформировали вокруг неё небольшое сообщество.
При этом Crisol: Theater of Idols показала вполне достойные результаты для небольшого проекта. По оценкам аналитиков, игра могла продаться примерно в 106 тысяч копий в Steam, принеся около 1,2–1,3 миллиона долларов выручки. Максимальный онлайн в Steam составил около 1700 игроков, а средняя оценка критиков держится на уровне 76 баллов из 100.
Crisol: Theater of Idols — это атмосферный хоррор от первого лица в духе классических игр жанра, который вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Закрытие Vermila Studios стало ещё одним примером того, насколько сложно небольшим разработчикам удержаться на рынке даже после успешного запуска игры.
Хорошая игра получилась для инди, неужели думали что прям шедевр будет и прибыли не хватило, хз, полагаю для закрытия компании могут быть множество разных причин.
Да геймплей не на кончиках пальцев; Местами загадки бесячие; Пару раз хотелось дропнуть...
Но блин, что-то в игре такое было, я реально думал будет продолжение.
Пройдя игру на выходе, могу сказать, что игра достойная
Игра хорошая, но было странное решение делать игру графикой 2010 года на UE5