Авторы Crisol: Theater of Idols закрылись после релиза - вся команда Vermila Studios потеряла работу

Независимая студия Vermila Studios, выпустившая хоррор Crisol: Theater of Idols при поддержке Blumhouse Games, прекратила существование. По словам одного из разработчиков, спустя несколько месяцев после выхода игры компания начала процедуру сокращений, которая в итоге привела к полному закрытию студии и увольнению всех сотрудников.

Разработчик Alejandro рассказал, что команда вложила много сил и любви в проект, однако студии не удалось продолжить работу после релиза. Несмотря на закрытие, он отметил, что команда гордится результатом и благодарна игрокам, которые поддержали игру и сформировали вокруг неё небольшое сообщество.

При этом Crisol: Theater of Idols показала вполне достойные результаты для небольшого проекта. По оценкам аналитиков, игра могла продаться примерно в 106 тысяч копий в Steam, принеся около 1,2–1,3 миллиона долларов выручки. Максимальный онлайн в Steam составил около 1700 игроков, а средняя оценка критиков держится на уровне 76 баллов из 100.

Crisol: Theater of Idols — это атмосферный хоррор от первого лица в духе классических игр жанра, который вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Закрытие Vermila Studios стало ещё одним примером того, насколько сложно небольшим разработчикам удержаться на рынке даже после успешного запуска игры.