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Crisol: Theater of Idols 10.02.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
7 91 оценка

Авторы Crisol: Theater of Idols закрылись после релиза - вся команда Vermila Studios потеряла работу

IKarasik IKarasik

Независимая студия Vermila Studios, выпустившая хоррор Crisol: Theater of Idols при поддержке Blumhouse Games, прекратила существование. По словам одного из разработчиков, спустя несколько месяцев после выхода игры компания начала процедуру сокращений, которая в итоге привела к полному закрытию студии и увольнению всех сотрудников.

Разработчик Alejandro рассказал, что команда вложила много сил и любви в проект, однако студии не удалось продолжить работу после релиза. Несмотря на закрытие, он отметил, что команда гордится результатом и благодарна игрокам, которые поддержали игру и сформировали вокруг неё небольшое сообщество.

При этом Crisol: Theater of Idols показала вполне достойные результаты для небольшого проекта. По оценкам аналитиков, игра могла продаться примерно в 106 тысяч копий в Steam, принеся около 1,2–1,3 миллиона долларов выручки. Максимальный онлайн в Steam составил около 1700 игроков, а средняя оценка критиков держится на уровне 76 баллов из 100.

Впечатления от демоверсии Crisol Theater of Idols: хоррор в стиле BioShock, полный крови и мрачной атмосферы

Crisol: Theater of Idols — это атмосферный хоррор от первого лица в духе классических игр жанра, который вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Закрытие Vermila Studios стало ещё одним примером того, насколько сложно небольшим разработчикам удержаться на рынке даже после успешного запуска игры.

Индустрия 1
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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Serg_Sigil

Хорошая игра получилась для инди, неужели думали что прям шедевр будет и прибыли не хватило, хз, полагаю для закрытия компании могут быть множество разных причин.

4
Шрек vs Clair Obser 33

Да геймплей не на кончиках пальцев; Местами загадки бесячие; Пару раз хотелось дропнуть...

Но блин, что-то в игре такое было, я реально думал будет продолжение.

3
ViksOne

Пройдя игру на выходе, могу сказать, что игра достойная

3
666ANUBIS666

Игра хорошая, но было странное решение делать игру графикой 2010 года на UE5