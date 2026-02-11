ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crisol: Theater of Idols 10.02.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица
6.8 40 оценок

Crisol: Theater of Idols вышла на всех платформах

Simple Jack Simple Jack

Испанская студия Vermila Studios и издатель Blumhouse Games выпустили игру Crisol: Theater of Idols, выживальческий хоррор от первого лица. Релиз состоялся 10 февраля 2026 года одновременно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (платформа Steam). Некоторые регионы получили доступ к игре уже вечером 9 февраля.

Действие происходит в «Хиспании» — мрачной альтернативной версии Испании. Игроки берут на себя роль солдата Габриэля, который использует свою кровь в качестве единственного боеприпаса. Каждый выстрел тратит здоровье, создавая постоянную дилемму между атакой и выживанием. Кровь можно восстановить с помощью шприцев или «добыть» из окружающей среды.

Мир и геймплей

  • Место действия: остров Торментоза, полный тайн культа и жертвоприношений.
  • Игровой процесс: Включает исследование, решение головоломок в духе Resident Evil, элементы скрытности и столкновения с ожившими статуями. Оружие и силы, усиливающие кровяные атаки, можно улучшать.
  • Стилистика: Игра черпает вдохновение в испанском фольклоре, религиозной эстетике и часто сравнивается с атмосферой BioShock.

Crisol: Theater of Idols — первый проект Vermila Studios, изданный подразделением Blumhouse Games (известным по хоррор-фильмам). Перед запуском игра собрала в Steam свыше 150 000 добавлений в списки желаемого. Для продвижения релиза студия сотрудничала с режиссёром Джеймсом Ваном.

Системные требования (минимальные на ПК)

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600
  • Место на диске: 16 ГБ

Релиз Crisol: Theater of Idols — попытка создать уникальный хоррор с глубоко проработанной центральной механикой и сильной национальной стилистикой. Успех игры будет зависеть от того, насколько игроки примут её жесткий баланс между риском и наградой.

Источник  
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
нитгитлистер

выглядит аутентичненько, интеренсо есть ли локализация

Евгений Блык

локализация есть

1