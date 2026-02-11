Crisol: Theater of Idols вышла на всех платформах

Испанская студия Vermila Studios и издатель Blumhouse Games выпустили игру Crisol: Theater of Idols, выживальческий хоррор от первого лица. Релиз состоялся 10 февраля 2026 года одновременно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (платформа Steam). Некоторые регионы получили доступ к игре уже вечером 9 февраля.

Действие происходит в «Хиспании» — мрачной альтернативной версии Испании. Игроки берут на себя роль солдата Габриэля, который использует свою кровь в качестве единственного боеприпаса. Каждый выстрел тратит здоровье, создавая постоянную дилемму между атакой и выживанием. Кровь можно восстановить с помощью шприцев или «добыть» из окружающей среды.

Мир и геймплей

Место действия : остров Торментоза, полный тайн культа и жертвоприношений.

: остров Торментоза, полный тайн культа и жертвоприношений. Игровой процесс : Включает исследование, решение головоломок в духе Resident Evil, элементы скрытности и столкновения с ожившими статуями. Оружие и силы, усиливающие кровяные атаки, можно улучшать.

: Включает исследование, решение головоломок в духе Resident Evil, элементы скрытности и столкновения с ожившими статуями. Оружие и силы, усиливающие кровяные атаки, можно улучшать. Стилистика: Игра черпает вдохновение в испанском фольклоре, религиозной эстетике и часто сравнивается с атмосферой BioShock.

Crisol: Theater of Idols — первый проект Vermila Studios, изданный подразделением Blumhouse Games (известным по хоррор-фильмам). Перед запуском игра собрала в Steam свыше 150 000 добавлений в списки желаемого. Для продвижения релиза студия сотрудничала с режиссёром Джеймсом Ваном.

Системные требования (минимальные на ПК)

ОС : Windows 10 64-бит

: Windows 10 64-бит Процессор : Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600

: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 Место на диске: 16 ГБ

Релиз Crisol: Theater of Idols — попытка создать уникальный хоррор с глубоко проработанной центральной механикой и сильной национальной стилистикой. Успех игры будет зависеть от того, насколько игроки примут её жесткий баланс между риском и наградой.