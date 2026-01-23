ЧАТ ИГРЫ
Crisol: Theater of Idols 10.02.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица
Хоррор с испанским колоритом Crisol: Theater of Idols выйдет 10 февраля

Издатель Blumhouse Games и студия Vermila объявили дату релиза Crisol: Theater of Idols. Хоррор-экшен от первого лица поступит в продажу 10 февраля на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Стоимость игры составит 17,99 доллара, а на PC уже доступна демо-версия, позволяющая познакомиться с проектом заранее.

Crisol: Theater of Idols переносит игроков в кошмарное переосмысление Испании, где реальность тесно переплетается с религиозным ужасом и мрачным фольклором. Главный герой — солдат по имени Габриэль, способный использовать собственную кровь в качестве смертоносного оружия. Эта сила становится не только средством выживания, но и проклятием: каждый выстрел буквально отнимает жизнь персонажа, вынуждая постоянно балансировать между риском и необходимостью.

События разворачиваются на проклятом острове Торментоса, полном зловещих руин, жутких улиц и следов кровавых культов. Игроков ждёт исследование мрачных локаций, решение головоломок и сражения с пугающими врагами, включая ожившие статуи. По мере прохождения можно улучшать способности Габриэля и оружие, усиливая смертоносность крови и получая тактические преимущества.

Разработчики обещают насыщенную историю, вдохновлённую реальными историческими мотивами и религиозными образами, которая постепенно стирает грань между кошмаром и реальностью.

выглядит как такое же дерьмо каким был necrovision

Necrovision не дерьмо и у этой игры демка была неплохая.)

Только враги в колорит игры не вписываются

биошок + хоррор?

нот бэд однако

Хрена себе внезапная новость.И снова в феврале).Весь февраль играми забили.

