ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crisol: Theater of Idols 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица
7.3 32 оценки

Кровь, иконы и живые кошмары: новый трейлер Crisol: Theater of Idols посвятили атмосферным врагам

butcher69 butcher69

Хоррор-шутер Crisol: Theater of Idols от мадридской студии Vermila продолжает интриговать мрачными деталями, и новый трейлер наглядно демонстрирует, чем именно игра собирается пугать. Креативный директор Blumhouse Games Луиза Блейн рассказала, что при создании врагов команда активно опиралась на испанскую религиозную иконографию и архитектуру, превратив знакомые образы в настоящие кошмары.

Главные противники — Айадос, или «осколки», вдохновлённые раскрашенными культовыми статуями. Эти существа словно застряли в зловещей долине: они плачут, корчатся от боли и продолжают преследовать игрока даже без головы или конечностей. Привычные выстрелы в голову здесь не работают — расчленённые враги всё равно неумолимо идут вперёд.

Мир Торментосы населён и другими жуткими созданиями. Каменные статуи превращаются в бронированных джаггернаутов, картины оживают в виде склизких монстров, а воск церковных свечей принимает форму Теиос — пылающих демонических херувимов. Отдельного внимания заслуживает Долорес — разумный и неуязвимый преследователь, от которого можно лишь скрываться или бежать.

Впечатления от демоверсии Crisol Theater of Idols: хоррор в стиле BioShock, полный крови и мрачной атмосферы

Герой Габриэль использует собственную кровь как оружие, расплачиваясь здоровьем за каждый выстрел, что создаёт напряжённый баланс между жизнью и смертью. Демоверсия Crisol: Theater of Idols уже доступна в Steam, а релиз ожидается в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Egik81

Выглядит не плохо. Но это лишь завлекалочка что предложат в итоге ещё большой вопрос.

1
MLone

Идея неплохая, однако основываясь на трейлере, игра смотрится как 2009-2010 год.

Роман45554

да ну и шлак для отчаянных

1