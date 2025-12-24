Кровь, иконы и живые кошмары: новый трейлер Crisol: Theater of Idols посвятили атмосферным врагам

Хоррор-шутер Crisol: Theater of Idols от мадридской студии Vermila продолжает интриговать мрачными деталями, и новый трейлер наглядно демонстрирует, чем именно игра собирается пугать. Креативный директор Blumhouse Games Луиза Блейн рассказала, что при создании врагов команда активно опиралась на испанскую религиозную иконографию и архитектуру, превратив знакомые образы в настоящие кошмары.

Главные противники — Айадос, или «осколки», вдохновлённые раскрашенными культовыми статуями. Эти существа словно застряли в зловещей долине: они плачут, корчатся от боли и продолжают преследовать игрока даже без головы или конечностей. Привычные выстрелы в голову здесь не работают — расчленённые враги всё равно неумолимо идут вперёд.

Мир Торментосы населён и другими жуткими созданиями. Каменные статуи превращаются в бронированных джаггернаутов, картины оживают в виде склизких монстров, а воск церковных свечей принимает форму Теиос — пылающих демонических херувимов. Отдельного внимания заслуживает Долорес — разумный и неуязвимый преследователь, от которого можно лишь скрываться или бежать.

Герой Габриэль использует собственную кровь как оружие, расплачиваясь здоровьем за каждый выстрел, что создаёт напряжённый баланс между жизнью и смертью. Демоверсия Crisol: Theater of Idols уже доступна в Steam, а релиз ожидается в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.