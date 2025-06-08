Трейлер экшен-хоррора от первого лица Crisol: Theater of Idols напоминает BioShock и Resident Evil 4

Представлен трейлер экшен-хоррора от первого лица Crisol: Theater of Idols, в котором боеприпасами станет кровь главного героя.
Команда Vermilla Studios выступила со своим творением на выставке Future Games Show 2025, в рамках которой испанский разработчик представил свою первую игру.
Главный герой Габриэль, солдат, который путешествует по Испани (нет, не Испании, хотя Испании в игре предостаточно) и сталкивается с ужасами проклятого острова Торментоса.
На его пути будет много врагов, но Габриэль ни в коем случае не будет беззащитен - у него всегда будет под рукой источник боеприпасов. Правда, ему нужно следить за тем, чтобы они не иссякли (не закончилось здоровье, будь то в результате нападения врагов или слишком интенсивной стрельбы из собственного оружия).
Crisol: Theater of Idols дебютирует в 2025 году на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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