Авторы тактики Critical Shift признались в бессилии перед любовью игроков к несправедливому рандому в духе XCOM

Студия Rhinotales в ходе разработки тактической ролевой игры Critical Shift попыталась исправить одну из самых спорных механик жанра, а именно знаменитые промахи в упор при 99 процентах вероятности попадания. Создатели решили полностью исключить фактор случайных чисел из боевой системы и разработали детерминированную шахматную модель на основе механики концентрации. Предполагалось, что точный расчет сделает сражения предсказуемыми и избавит фанатов пошаговых стратегий от приступов бессильной ярости из-за бросков невидимого кубика.

Первые же этапы масштабного тестирования обернулись для разработчиков неожиданным открытием. Аудитория категорически отвергла выверенную математику и потребовала вернуть непредсказуемый рандом. Как признался креативный продюсер проекта Дмитрий Савченко, тестировщики открыто возмутились отсутствием риска и азарта.

Где мое казино? Я хочу чувствовать это волнение, это чувство, когда не знаешь, попадешь или промажешь.

- Дмитрий Савченко, креативный продюсер Rhinotales

Генеральный директор студии Артём Слесаренко подтвердил эту особенность восприятия игроков. По его наблюдениям, во время тестов люди искренне выходили из себя при промахах с шансом 80 процентов прямо перед носом врага, однако именно этот эмоциональный взрыв и последующее случайное попадание с вероятностью 25 процентов приносили геймерам наибольшее удовольствие. Лишенная фактора случайности система превращала тактические перестрелки в рутинный подсчет очков, лишая победу ощущения триумфа.

В итоге авторам пришлось уступить требованиям аудитории и вернуть в игру привычный процентный расчет вероятностей. Механику концентрации сохранили, но полностью пересмотрели ее роль в бою. Теперь этот ресурс действует по принципу защитного барьера или шкалы выносливости из соулслайков, поглощая часть урона и позволяя тратить очки на гарантированные уклонения, пока сама стрельба вновь подчиняется броскам виртуального кубика.

Помимо споров о меткости, создателям пришлось искать сюжетное оправдание для другой классической игровой условности, связанной с эффективностью винтовок вблизи. В реальности длинноствольное оружие сохраняет убойную силу на расстоянии в десятки метров, но в пошаговых тактиках традиционно получает штрафы вплотную. Разработчики объяснили это аномальным куполом антарктической станции, где искажение пространства заклинивает механизмы оружия и уводит прицел при приближении к мутантам.

Производство Critical Shift длится уже 6 лет силами распределенной команды из 35 специалистов. За это время игра прошла путь от экспериментов с непрямым контролем базы до мрачной тактики под антарктическим льдом, сценарий для которой написал автор популярного веб-романа Shadow Slave. Релиз проекта в сервисе Steam запланирован на следующий год.