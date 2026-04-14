Critical Shift: хаб в грузовом лифте и закрытый плейтест

Разработчики Critical Shift рассказали о важной части мета-геймплея - хабе, расположенном в необычном месте.

В игре используется огромный грузовой лифт, который перемещается по шахте вдоль этажей базы ICE-1 почти до самого низа.

Получив к нему доступ, агенты превращают лифт в хаб, куда возвращаются после миссий.

Часть агентов может оставаться в хабе и заниматься крафтом или проводить исследования на импровизированных рабочих станциях. За это они получают очки умений наравне с теми, кто участвовал в миссиях.

Также агенты, оставшиеся в лифте, после миссии получают статус отдыха и дополнительные бонусы.

Закрытый плейтест

В прошлую субботу стартовал первый закрытый плейтест Critical Shift.

Первые 100 человек уже получили доступ к бета-версии игры.

Набор продолжается - можно подать заявку и попасть в следующую волну плейтеста (с NDA).

Регистрация доступна по ссылке.