Компания Rhinotales поделилась закулисьем создания персонажа Warlock из Critical Shift

Компания Rhinotales поделилась закулисьем создания персонажа - Warlock, мастера тотемов и манипуляций.

В опубликованном видео команда показала, как герой игры "Critical Shift" шаг за шагом «оживал» - от самых ранних концептов и поиска форм до детальной проработки и финальной 3D-модели. Разработчики раскрыли процесс создания образа: эксперименты с пропорциями, настройкой настроения персонажа, подбором характерных элементов и визуальных акцентов.

По словам команды, в ходе работы многое менялось. Облик Warlock неоднократно дорабатывался, чтобы добиться главного - органичного присутствия персонажа в игровом мире и точного соответствия общей стилистике проекта.

Видео стало наглядной демонстрацией того, как идея превращается в полноценного игрового героя.