От первых драфтов до текущих версий: как меняются локации Critical Shift

Разработка Critical Shift идёт полным ходом, и команда Rhinotales решила показать, как за время производства изменились некоторые локации игры, от ранних набросков до их нынешнего вида.

1 локация - до/после

⬆️ Действие игры начинается у входа в антарктическую исследовательскую базу, которая ещё совсем недавно оставалась активной, а теперь выглядит полностью заброшенной. Уже в первых кадрах разработчики делают ставку на атмосферу тревоги и неизвестности: пустые коридоры, холодный свет и ощущение того, что что-то здесь пошло не так.

2 локация - до/после

⬆️Вторая из показанных локаций стала столовая базы - место, которое теперь выглядит скорее декорацией для хоррора, чем обычным помещением для персонала. Разработчики отдельно отмечают, что работа со льдом оказалась неожиданно сложной задачей: именно освещение в итоге стало ключевой частью атмосферы.

3 локация - до/после

⬆️Приёмный зал базы выглядит почти уютным, слишком спокойным и гостеприимным для места, где за соседними дверями находятся морг и крематорий. Скорее всего этот контраст был создан намеренно: игра старается постоянно держать игрока в состоянии неопределённости, заставляя сомневаться даже в самых безобидных пространствах.

Показанные материалы демонстрируют, насколько локации изменились с ранних этапов разработки. Многие помещения прошли путь от простых серых блок-аутов и черновых композиций до детализированных сцен с проработанным светом, эффектами и атмосферой.

Пока Critical Shift продолжает находиться в активной разработке, команда постепенно приоткрывает завесу над тем, каким будет её мрачный антарктический комплекс, место, где ощущаются холода и тревога.