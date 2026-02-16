Rhinotales рассказали, почему отказалась от экспериментальной боевой системы в Critical Shift

Инди-студия Rhinotales поделилась подробностями ранней версии боевой системы тактической игры Critical Shift и объяснила, почему в итоге команда решила отказаться от одной из ключевых механик - системы Концентрации.

С самого начала разработки авторы стремились уйти от классических условностей жанра, в частности, от ситуаций, когда персонаж может «промахнуться при 90% шансе вплотную из дробовика». В поисках более предсказуемой и тактически честной модели боя студия разработала собственный подход.

Концентрация вместо случайных промахов

В основе ранней версии лежала механика Концентрации - особого ресурса, напоминающего выносливость. Именно он принимал на себя большую часть входящего урона.

По задумке разработчиков, в реальном бою уклонение, контроль дыхания и реакция требуют усилий. Концентрация стала своеобразной «выносливостью для уклонения»: выстрелы противника не исчезали магическим промахом, а заставляли персонажа расходовать ресурс, предотвращая прямое попадание в здоровье.

Ранняя альфа-версия игры

Пока запас Концентрации сохранялся, персонаж мог выживать за счёт грамотного позиционирования и движения. Однако при его исчерпании урон начинал наноситься напрямую здоровью.

При этом система не была универсальной защитой. Некоторые типы атак - например, взрывы и удары в ближнем бою - полностью игнорировали Концентрацию. Таким образом разработчики стремились сохранить ощущение честности и опасности отдельных угроз.

Глубина через дистанции и оружие

Дополнительную глубину обеспечивала система эффективных дистанций: ближняя, средняя и дальняя, с чёткими «ступенями» эффективности.

Альфа-версия игры

Дробовики доминировали в упор и теряли силу на расстоянии, снайперские винтовки работали наоборот. Однако часть оружия имела менее очевидные профили: некоторые автоматы были наиболее эффективны на средней дистанции и неожиданно слабы в ближнем бою, что усиливало значение позиционирования.

Кроме того, оружие различалось по урону, наносимому именно Концентрации. Даже пушки внутри одной категории могли ощущаться по-разному, создавая дополнительный тактический слой. По словам студии, после освоения система дарила ощущение управления сложным механизмом, а победы в тяжёлых боях приносили особое удовлетворение.

Почему от идеи отказались

Ситуация изменилась после начала внешних плейтестов. Многие игроки воспринимали Концентрацию как «дополнительные хитпойнты», а сама система казалась слишком суровой - особенно когда неверно выбранная дистанция приводила к жёсткому наказанию.

Перед командой стоял выбор: продолжать длительную шлифовку спорной механики или пересобрать боевую модель. Учитывая ограниченные ресурсы инди-студии, Rhinotales решила сохранить концепт в качестве идеи на будущее и сосредоточиться на более понятном и привычном подходе.

В финальной версии бой вновь строится вокруг шанса попадания. При этом дистанции сохранились, но жёсткие пороговые «ступени» были заменены на плавную кривую точности. По словам разработчиков, в текущем виде система ощущается даже лучше, чем экспериментальная версия.