Создатели Critical Shift призвали игроков прекратить нытье про нейрошлак и смириться с неизбежностью ИИ в видеоиграх

Разработчики научно-фантастической тактической ролевой игры Critical Shift из казахстанской студии Rhinotales высказались в защиту внедрения технологий искусственного интеллекта в игровую индустрию. Авторы назвали ожесточенное сопротивление геймерского сообщества и обвинения в генерации нейрошлака вполне ожидаемой, но кратковременной реакцией на смену технологической эпохи. По мнению создателей, игнорирование машинных алгоритмов лишь усугубляет кризис современного геймдева.

Креативный продюсер студии Дмитрий Савченко подчеркнул, что в самой Critical Shift генеративные модели для создания контента не применялись, поскольку активная разработка стартовала задолго до появления ChatGPT. Тем не менее, команда активно использует аналитические алгоритмы для тестирования, поиска багов и оптимизации программного кода. Продюсер отметил, что страх людей потерять работу и отторжение однотипных нейросетевых картинок абсолютно понятны, однако индустрии необходимо двигаться дальше.

Люди сразу начинают называть это нейрошлаком, и подобная реакция абсолютно понятна, просто дайте этому время. ИИ помогает находить баги и полировать код благодаря потрясающим аналитическим способностям.

- Дмитрий Савченко, креативный продюсер Rhinotales

Главной угрозой для индустрии авторы считают критическое раздувание производственных бюджетов и сроков. В конце 1990 годов и начале 2000 годов масштабные хиты создавались коллективами за 2 или 3 года, тогда как в наши дни разработка крупного проекта затягивается на 6, 8 или даже 10 лет. Савченко напомнил о многолетнем ожидании The Elder Scrolls 6, подчеркнув, что нынешние производственные циклы лишают студии права на ошибку и выкачивают колоссальные ресурсы.

Генеральный директор студии Артём Слесаренко подтвердил эту проблему на собственном опыте, напомнив, что производство Critical Shift силами команды из 35 человек продолжается уже 6 лет. В прошлые десятилетия без современных средств автоматизации независимые разработчики были вынуждены годами собирать даже базовый играбельный прототип. Сегодня применение вспомогательного ИИ на ранних стадиях позволяет быстро проверить жизнеспособность геймплейных идей и избежать тупиковых концепций.

В долгосрочной перспективе авторы видят в развитии локальных нейросетей ключ к созданию глубокого эмерджентного геймплея. По замыслу разработчиков, запуск языковых моделей прямо на видеокартах пользователей позволит превратить виртуальный мир в подобие живой настольной сессии Dungeons and Dragons. Механики смогут процедурно реагировать на нестандартные решения игрока, формируя интерактивное окружение и уникальные диалоги на манер Baldur's Gate 3, но без необходимости прописывать каждую реакцию вручную на протяжении десяти лет.

Сама пошаговая тактика Critical Shift сейчас готовится к релизу по традиционной схеме без использования сгенерированного арта. Проект посвящен выживанию отряда оперативников на заброшенной станции подо льдами Антарктиды, а сценарий к 35 сюжетным уровням написал автор популярного веб-романа Shadow Slave. Выход игры в сервисе Steam запланирован на следующий год.