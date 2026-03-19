Студия Rhinotales объявила о старте плейтестов Critical Shift

Уже этой весной разработчики планируют провести ранний закрытый бета-тест, в рамках которого пригласят около 100 игроков. Участники смогут опробовать игру на раннем этапе и помочь команде с развитием проекта через обратную связь.

Что важно:

• Тестирование пройдёт только на PC (версии для Steam Deck пока нет)

• Участникам потребуется подписать NDA - стримы и публикация геймплея запрещены

• На данный момент бета доступна только на английском языке

Подать заявку на участие можно здесь.

Отобранным игрокам отправят инструкции по электронной почте.

Об игре:

Critical Shift - хардкорная пошаговая тактика с элементами RPG и акцентом на драматическую историю. Игра сочетает атмосферу научной мистики, неизвестности и исследования странных аномалий.