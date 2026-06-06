Лягушачий градострой Croakwood выходит в ранний доступ этой зимой: новый трейлер и подробности

Разработчики из студии Texel Raptor (авторы успешного симулятора парка аттракционов Parkitect) поделились новостями о своем следующем проекте - медитативном симуляторе градостроения Croakwood. Вместе с публикацией свежего геймплейного трейлера авторы раскрыли планы на запуск игры в раннем доступе.

Главное о релизе

Окно выхода: Игра появится в раннем доступе этой зимой, в промежутке между ноябрем и февралем . Точной даты пока нет.

Игра появится в раннем доступе этой зимой, в промежутке между . Точной даты пока нет. Сроки разработки: Проект пробудет в Early Access примерно 1–2 года .

Проект пробудет в Early Access примерно . Цена вопроса: На старте игра будет стоить дешевле, чем на полноценном релизе.

Что ждет игроков на старте?

В дебютной версии симулятора лягушачьей деревни уже будет доступен весь базовый геймплей, показанный в трейлерах и дневниках разработки:

Строительство и детальное обустройство уютного городка в диком лесу.

Кастомизация лягушачьих домиков с помощью мебели и декора.

Настройка производственных цепочек: добыча, крафт и транспортировка ресурсов.

Заботы о жителях: выполнение их просьб и закрытие базовых потребностей.

Опыт Parkitect и роль сообщества

Разработчики делают огромную ставку на ранний доступ, опираясь на успех своего прошлого хита. Они напрямую заявили, что именно тесное сотрудничество с сообществом во время разработки Parkitect помогло им создать игру гораздо масштабнее и качественнее, чем если бы они делали её самостоятельно.

Хотя команда извлекла множество ценных уроков из прошлого проекта, Croakwood - это совершенно иная игра. Она не только опирается на сильные стороны студии, но и уводит ее на совершенно новую территорию. На протяжении многих лет авторы развивали проект исключительно по собственным задумкам, а теперь их «маленькая, но могучая команда» хочет увидеть, что именно нравится игрокам и какие элементы стоит улучшить или расширить. Ранний доступ даст им гибкость, которой не будет после полноценного релиза, позволяя оперативно менять планы на основе фидбека из Steam, Discord и других соцсетей.

Планы на полноценный релиз

К финальной версии в Croakwood планируют добавить новые биомы, усложненные цепочки производства, расширенные наборы мебели, свежие механики управления городом, случайные задания и уникальных персонажей, которых можно будет встретить в лесу.