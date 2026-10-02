Croc 2: Kingdom of the Gobbos получил дату релиза - ремастер выйдет 29 октября

Разработка ремастера Croc 2: Kingdom of the Gobbos завершена, а релиз состоится 29 октября. Argonaut Games обновила визуальную составляющую игры и адаптировала управление под современные стандарты, сохранив атмосферу и игровой процесс оригинального 3D-платформера 1999 года.

В ремастере игроков ждут более 40 уровней, в которых Кроку предстоит спасти маленьких Гоббос и сразиться с коварным Бароном Данте. Одним из главных дополнений станет цифровой музей Croc2pedia. В нём собраны редкие дизайнерские материалы, концепт-арты, вырезанный из оригинала контент и 3D-модели персонажей.

Также в переиздание войдёт документальный фильм об истории создания серии с интервью разработчиков оригинальной игры и команды, работавшей над ремастером.

До релиза Argonaut Games проведёт Croctober — месяц новостей, обновлений и сюрпризов, посвящённых возвращению Крока.