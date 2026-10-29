Croc 2 Kingdom of the Gobbos возвращается в обновлённом виде

Argonaut Games выпустила ремастер Croc 2 Kingdom of the Gobbos, классического 3D-платформера 1999 года о приключениях маленького крокодила Крока. Новый ролик демонстрирует путешествие героя в поисках родных, исследование четырёх деревень, спасение гоббосов и сражения с новыми Хранителями. Обновлённая версия получила улучшенную графику и современные игровые улучшения.

История начинается с возвращения барона Данте, которого воскрешают Дантини. Старый враг Крока жаждет мести, поэтому поиски родителей превращаются в новое опасное приключение. Герою предстоит исследовать материк, выполнять задания, освобождать пленённых гоббосов и преодолевать испытания в разнообразных локациях.

Помимо привычных прыжков и ударов хвостом, Крок освоит тройной прыжок и сможет использовать различные виды транспорта. Игроков ждут гонки на автомобилях и катерах, поездки на вагонетках, полёты на дельтаплане и даже на небольшом самолёте. Всего в ремастере предусмотрено более 40 уровней.

Croc 2 Kingdom of the Gobbos уже доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC через Steam и GOG.