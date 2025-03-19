Croc: Legend of the Gobbos возвращается - ремастер выходит 2 апреля

Argonaut Games официально анонсировала ремастированную версию 3D-платформера Croc: Legend of the Gobbos! Игра выйдет в цифровом формате 2 апреля на PlayStation, Xbox, Switch и PC (через GOG), а физические издания для PS5 и Switch можно предзаказать – они появятся во втором квартале 2025 года.

«Мы рады вернуть Croc новому поколению геймеров!» – заявил Джез Сан, основатель Argonaut Games. Разработчики постарались сохранить очарование оригинала, улучшив его графику, механику управления и камеру. Для олдскульных фанатов добавлены ретро-режимы.

Игроков ждут 45 уровней в пяти уникальных мирах – от ледников до подводных пещер. Кроме того, в ремастере будет «Crocipedia» – цифровой музей с концепт-артами, редкими материалами и интервью разработчиков, позволяющий глубже окунуться в историю создания культовой игры.