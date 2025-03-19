Croc: Legend of the Gobbos возвращается - ремастер выходит 2 апреля

Argonaut Games официально анонсировала ремастированную версию 3D-платформера Croc: Legend of the Gobbos! Игра выйдет в цифровом формате 2 апреля на PlayStation, Xbox, Switch и PC (через GOG), а физические издания для PS5 и Switch можно предзаказать – они появятся во втором квартале 2025 года.
«Мы рады вернуть Croc новому поколению геймеров!» – заявил Джез Сан, основатель Argonaut Games. Разработчики постарались сохранить очарование оригинала, улучшив его графику, механику управления и камеру. Для олдскульных фанатов добавлены ретро-режимы.
Игроков ждут 45 уровней в пяти уникальных мирах – от ледников до подводных пещер. Кроме того, в ремастере будет «Crocipedia» – цифровой музей с концепт-артами, редкими материалами и интервью разработчиков, позволяющий глубже окунуться в историю создания культовой игры.
Уря, игра детства!
Слышал, системные требования у ремастера будут страшные.
Жаль что на ПК выходит только в GOG, ну будем ждать, может со временем выйдет на другие площадки
Персонаж бегает, прыгает, ползает вертикально, горизонтально, летает, плавает. Киберпанку такое и не снилось, да и ни одной современной игре.
Забытые механики древних))
Блин, ну как так. Поленились, вот Спайро ремастнули так ремастнули, а тут халтуркой отдает.
Спайро и Крэша обновляли студии, находящиеся под патронажем крупного издателя, что выделил деньги на все. Здесь же Аргонавты буквально сами по себе. Поэтому они сделали то, что могли бы сделать не превратив проект в долгострой с переработками и прочими вытекающими проблемами. На мой взгляд они поступили совершенно верно
Жаль, просто игрушка то хорошая, помню играл мне нравилось.