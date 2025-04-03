Классика возвращается: ремастер Croc: Legend of the Gobbos уже доступен

«Двадцать семь лет назад этот маленький зелёный крокодил разрушил мой план по захвату трона короля Руфуса. Но теперь, благодаря Argonaut Games, у меня есть второй шанс – и на этот раз победа будет за мной!» – Барон Данте.

Фанаты классических платформеров могут радоваться: долгожданный ремастер Croc: Legend of the Gobbos уже вышел на современных консолях и ПК (эксклюзивно на GOG). Спустя почти три десятилетия культовая игра возвращается с улучшенной графикой, обновленным управлением и дополнительными возможностями, сохранив при этом своё оригинальное очарование.

Оригинальный Croc: Legend of the Gobbos впервые появился в 1997 году на PlayStation, Sega Saturn и ПК, быстро завоевав любовь игроков. Теперь Argonaut Games, известная своими инновациями, воссоздала этот платформер, улучшив графику до высокой чёткости, осовременив систему управления и добавив новые удобства.

Игрокам предстоит вновь отправиться в волшебное путешествие вместе с Кроком, бесстрашным маленьким крокодилом, и спасти гоббов от злобного барона Данте. Вас ждут захватывающие прыжки, бег, плавание и атаки хвостом в прекрасно детализированных мирах, полных врагов, головоломок и секретов.

Ремастер предлагает обновлённую графику в HD, две схемы управления – классическую «танковую» и современную аналоговую, улучшенную камеру и музей "Крокипедия" с концепт-артами, музыкальными треками и интервью разработчиков.

Игра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. ПК-версия эксклюзивна для GOG, где также прилагается Croc Classic – оригинальная игра, адаптированная для современных систем.

«Гоббо всё ещё надеются перехитрить меня? На этот раз я завоюю Долину Гоббо!» – заявляет Барон Данте.

Готовы ли вы снова встать на сторону Крока и дать отпор коварному злодею?