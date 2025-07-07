Крок возвращается: ремастер Croc: Legend of the Gobbos заглянет в Steam

Любимый крокодил целого поколения геймеров снова выходит на тропу спасения — теперь и в Steam. Argonaut Games, совместно с Titanium Studios и Big Boat Interactive, объявили, что ремастер Croc: Legend of the Gobbos "в ближайшее время" станет доступен для покупки на платформе Valve.

Ранее обновлённая версия платформера уже вышла 2 апреля на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и GOG, а теперь доберётся и до главной цифровой витрины ПК-геймеров. Это не просто очередной перезапуск, а настоящая дань уважения оригиналу — со всеми его хвостовыми ударами, прыжками по платформам и спасением милых гоббосов из лап Барона Данте и его армии Дантини.

В ремастере игроки получат всё, за что полюбили игру в 90-х: 45 уровней, пять разнообразных миров — от вулканов до ледяных пещер, забавные враги, прыжки, плавание, вращения, и, конечно, фирменное обаяние Крока. При этом игра обрела современное лицо: переработанная графика в высоком разрешении, улучшенное управление, новая камера и даже ретро-фильтры, позволяющие вновь почувствовать атмосферу старых добрых времен.

Отдельного внимания заслуживает Crocipedia — цифровой музей, включающий редкие концепт-арты, дизайнерские документы, ранние версии саундтрека и эксклюзивные интервью с разработчиками. Многие материалы были утеряны и собраны заново специально для ремастера. Это настоящий клад для фанатов и тех, кто интересуется игровой историей.

Скоро вы вновь сможете отправиться в сказочное приключение и вспомнить, почему Croc: Legend of the Gobbos стал одной из самых теплых и запоминающихся игр своего времени.