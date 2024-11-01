Ремастер Croc: Legend of the Gobbos получит коллекционку за 130 долларов

Появились новые подробности о ремастере Croc: Legend of the Gobbos. Игра появится в продаже уже в декабре этого года, хотя раньше разработчики ограничивались лишь общими заявлениями о выходе в 2024-м.

Цифровая версия обновлённой игры будет стоить 29,99 доллара. Что касается физических копий, то за их выпуск возьмётся компания Rock It Games — коробочные издания появятся на прилавках не раньше второго квартала 2025 года по цене 39,99 доллара.

К тому же Rock It Games готовит коллекционное издание за 129,99 доллара с набором дополнительных материалов.

А вот с платформами ситуация любопытная — физические версии выйдут только на PlayStation 5 и Nintendo Switch, в то время как цифровой релиз состоится на PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, правда, эксклюзивно в GOG.