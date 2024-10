Ремастер Croc: Legend of the Gobbos выйдет на всех актуальных консолях, а на ПК - только в GOG

Студия Argonauts раскрыла, на каких платформах появится обновлённая версия Croc: Legend of the Gobbos. Владельцы PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch смогут без проблем приобрести игру в своих цифровых магазинах. А вот пользователям ПК придётся отправиться за ремастером исключительно в GOG. Впрочем, там их ждёт приятный бонус — классическую версию игры добавят к покупке совершенно бесплатно.

Что касается самого ремастера, то разработчики обещают не только подтянуть графику до HD-качества, но и адаптировать управление под современные стандарты. При этом они особо подчёркивают, что геймплей останется максимально близким к оригиналу — прямо как в золотую эпоху видеоигр. Ждать осталось недолго: релиз запланирован до конца этого года.