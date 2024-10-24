"12 обезьян" и Netflix вдохновили Bloober на создание новой хоррор-игры Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team представила свою новую хоррор-игру на выживание Cronos: The New Dawn во время октябрьского Xbox Partner Preview, а теперь в интервью Eurogamer более подробно рассказали и о самой игре. Разработчики Cronos Яцек Зенба и Войцех Пежко рассказали о своих целях, о том, почему им не нравятся скримеры, а также о неожиданных вдохновениях, которые помогали им придумывать новое научно-фантастическое хоррор-приключение.

По словам Зенбы, они решили использовать Польшу и, в особенности, их родной город Краков сразу по нескольким причинам. По их мнению, для иностранных игроков это будет экзотично и непривычно, а также им просто понравилась сама идея объединить то, что они знают с детства, с атмосферой научной фантастики, как в фильмах о Чужих.

В качестве источников вдохновения они также использовали огромное количество фильмов. В «12 обезьянах» путешествие во времени для спасения мира от болезней, скрытый ужас «Нечто» Джона Карпентера и даже костюм Путешественника из сериала Netflix «Путешественники» помог Bloober Team понять, как продвигаться вперед в реализации своего видения.

Также в этой концепции нет места скримером. По словам Зенбы, разработчики Cronos считают, что скримеры «вульгарны и утомительны», и предпочитает вживаться в шкуру игрока, нагнетая атмосферу напряженности, страха перед чем-то, что может скрываться за углом, даже если это что-то не выпрыгнет и не напугает вас.

По мнению Bloober, Cronos - это первая «игра ужасов для массового рынка», которую Пежко назвал не столько ориентированной на широкую аудиторию, сколько на то, какой опыт они создают. Пежко не рассказал, чем именно вы будете заниматься в Cronus, помимо того, что испытывать страх, но он сказал, что игра будет более «геймплейной», чем The Medium.

Cronos: The New Dawn выйдет в 2025 году.