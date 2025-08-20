Авторы Cronos: The New Dawn раскрыли ключевые секреты геймплея хоррора

Студия Bloober Team в рамках выставки Future Games Show поделилась новыми подробностями своего грядущего survival-хоррора Cronos: The New Dawn. Разработчики рассказали о сюжете, уникальных механиках и врагах, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

События игры развернутся в мире, где человечество было уничтожено загадочной болезнью. Ее симптомы начинались со слепоты, а затем у зараженных появлялось непреодолимое желание сбиваться в группы. Конечным результатом этого стало «слияние» — ключевой элемент боди-хоррора в игре, в результате которого из человеческих тел образуются чудовищные создания, известные как «Сироты».

Эта особенность врагов напрямую влияет на геймплей. Главный совет, который дают разработчики: «не дайте им слиться». Когда Сироты объединяются, они превращаются в более крупных и опасных монстров, победить которых будет гораздо сложнее.

Чтобы противостоять этой угрозе, у главного героя, Путешественника, будет огнемет. Это не просто оружие, а важнейший тактический инструмент. С его помощью можно не только оглушать врагов в бою, но и, что самое главное, сжигать трупы уже поверженных противников. Это «действительно важная механика», так как она не позволит другим монстрам поглотить тела и стать сильнее.

Кроме того, разработчики подтвердили, что в игре будет сделан сильный акцент на управление ресурсами. Инвентарь игрока будет ограничен, что заставит тщательно планировать, какое снаряжение брать с собой на вылазки.

Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября 2025 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2.