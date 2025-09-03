Bloober не видит угрозы для Cronos со стороны Silksong; бюджет разработки составил 27 млн долларов

Bloober Team уверена в своей новой игре Cronos: The New Dawn, полноценный релиз которой состоится 5 сентября, и не видит угрозы для результатов проекта с выходом Hollow Knight: Silksong, сообщил изданию PAP Biznes генеральный директор компании-разработчика Пётр Бабиено. Он также отметил, что разработка Cronos обошлась менее чем в 100 миллионов злотых ($27,5 млн), а точка безубыточности игры не так уж и высока.

Hollow Knight: Silksong ориентирована на совершенно иную аудиторию, чем Cronos: The New Dawn. Это в основном поклонники инди-игр и жанра «метроидвания», а мы создаём игры совершенно иного рода. Мы считаем, что Cronos: The New Dawn кардинально отличается от всего, что сейчас представлено на рынке, и поэтому считаем нецелесообразным каким-либо образом откладывать дату релиза.



Как ни парадоксально, выход Silksong на одной неделе нам только на руку. Я думаю, что многие игроки будут играть в обе игры, потому что, на мой взгляд, каждая из этих игр дополняет другую – это отличная неделя для требовательных игр. Конечно, мы охватываем немного разную аудиторию, но, как ни парадоксально, узнаваемость бренда благодаря этому повысится.

Он отметил, что компания подтвердила потенциал своей последней ИС на выставке Gamescom этого года, где во время открытия был показан трейлер Cronos, что вызвало значительный интерес посетителей. Кроме того, Bloober предполагает, что основным рынком для Cronos: The New Dawn станут консоли (о чём свидетельствуют предзаказы), подтверждая, что игра будет в полной мере использовать возможности PlayStation 5 Pro.

Затраты на создание Cronos оценивались более чем в 100 миллионов злотых. Могу заверить вас, что бюджет разработки был, безусловно, не таким уж большим, и, хотя мы рассчитываем на очень хорошие результаты продаж, точка безубыточности не так высока, как прогнозируют аналитики.



Мы полностью уверены в росте инвестиций и прибыли компании. Все наши анализы указывают на то, что всё будет хорошо, но мы, конечно же, сообщим об уровне продаж, когда достигнем важных результатов.