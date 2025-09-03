ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.9 189 оценок

Bloober не видит угрозы для Cronos со стороны Silksong; бюджет разработки составил 27 млн долларов

monk70 monk70

Bloober Team уверена в своей новой игре Cronos: The New Dawn, полноценный релиз которой состоится 5 сентября, и не видит угрозы для результатов проекта с выходом Hollow Knight: Silksong, сообщил изданию PAP Biznes генеральный директор компании-разработчика Пётр Бабиено. Он также отметил, что разработка Cronos обошлась менее чем в 100 миллионов злотых ($27,5 млн), а точка безубыточности игры не так уж и высока.

Hollow Knight: Silksong ориентирована на совершенно иную аудиторию, чем Cronos: The New Dawn. Это в основном поклонники инди-игр и жанра «метроидвания», а мы создаём игры совершенно иного рода. Мы считаем, что Cronos: The New Dawn кардинально отличается от всего, что сейчас представлено на рынке, и поэтому считаем нецелесообразным каким-либо образом откладывать дату релиза.

Как ни парадоксально, выход Silksong на одной неделе нам только на руку. Я думаю, что многие игроки будут играть в обе игры, потому что, на мой взгляд, каждая из этих игр дополняет другую – это отличная неделя для требовательных игр. Конечно, мы охватываем немного разную аудиторию, но, как ни парадоксально, узнаваемость бренда благодаря этому повысится.

Он отметил, что компания подтвердила потенциал своей последней ИС на выставке Gamescom этого года, где во время открытия был показан трейлер Cronos, что вызвало значительный интерес посетителей. Кроме того, Bloober предполагает, что основным рынком для Cronos: The New Dawn станут консоли (о чём свидетельствуют предзаказы), подтверждая, что игра будет в полной мере использовать возможности PlayStation 5 Pro.

Затраты на создание Cronos оценивались более чем в 100 миллионов злотых. Могу заверить вас, что бюджет разработки был, безусловно, не таким уж большим, и, хотя мы рассчитываем на очень хорошие результаты продаж, точка безубыточности не так высока, как прогнозируют аналитики.

Мы полностью уверены в росте инвестиций и прибыли компании. Все наши анализы указывают на то, что всё будет хорошо, но мы, конечно же, сообщим об уровне продаж, когда достигнем важных результатов.
Комментарии: 13
Сережаа

Посмотрел пол часа этого кроноса. Игра выглядит как второсортный клон дед спейса с мусорной графикой и безыдейным геймплеем. Просто ниочем.

Maxthon80

А ещё обещали что ГГ будет мужик, но создатели передумали вроде как.

Сережаа Maxthon80

Тут бы даже мужик не помог

z8TiREX8z

Какая угроза, жанры абсолютно разные, ну пря далеки друг от друга.

Makoto Tadzumi

Может, они имели в виду, что к ним в студию в день релиза Silksong не зайдут Team Cherry в трусах и не заставят играть в их игру?

Serpentrage

И что? Я например и то и то буду играть. Обе игры хороши и стоят внимания. Причем всякие сурв хорроры по сути не далеко ушли от метроидваний в геймплее.

WerGC

нашли с чем сравнивать моську и слона

Alex40001

как бы помягче сказать ребятки немного глуповаты не понимают что это впринципе одна и таже аудитория одни и те же люди потомучто если это 20 и 20% то это будет общее аудитории 15%

Лидер Мур

Cronos: The New Dawn уже на торрентах

Петюша Петюшенька

Значит есть повод купить

Петюша Петюшенька

Ну среднячок игра.

Serg_Sigil

Да какая там угроза, совсем разные игры, темы, околоигровое коммьюнити..

Эта игра - хоррор на выживание для настоящих фанатов RE/SH и иже с ними, чтобы посмотреть на новую игровую вселенную. В жучка будут играть только фанаты жучка, которые ждали и дождались наконец-то - утрирую немного, но тем не менее это факт..

zangx

Глянул я стрим по этой игре, и чё-то... ну прям так себе: 3 деда, Калисто и 2 резика объединили, и всё. + И графика местами кал и с плохой оптимизацией.